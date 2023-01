secunet-Kunden surfen sicher mit TightGate-Pro

(press1) - Kooperation vereinbart: secunet vertreibt sicheres Browsersystem von

m-privacy



Berlin, 26. Januar 2023. m-privacy, Spezialist für IT-Sicherheit und Datenschutz, hat eine Vertriebskooperation mit secunet geschlossen. Das führende deutsche Cybersecurity-Unternehmen wird die zertifizierte ReCoBS-Lösung TightGate-Pro von m-privacy in sein Lösungsportfolio aufnehmen. Kunden von secunet erhalten damit eine zusätzliche zukunftsfähige Sicherheitslösung für ihre Internetaktivitäten.



secunet verfügt über mehr als 10 Jahre Know-how im Bereich von ReCoBS-Lösungen. Im Rahmen der Kooperation vertraut das Unternehmen zukünftig auf m-privacy als Technologiepartner und bietet seinen Kunden Lösungen basierend auf TightGate-Pro an. secunet stellt gemeinsam mit m-privacy sicher, dass das Design ideal auf die Bedürfnisse und die IT-Infrastruktur der Kunden abgestimmt ist.



"Endanwendern in Behörden und kritischen Infrastrukturen beim Surfen im Internet die Entscheidung zu überlassen, ob bestimmte Internetseiten möglicherweise verdeckten Schadcode enthalten, ist heutzutage unverantwortlich. Angesichts der oft hochprofessionellen Angriffe muss und kann Technologie dabei helfen, Ransomware-Infektionen systematisch zu verhindern. Wir freuen uns, dass unseren Kunden mit TightGate-Pro weiterhin ein ausgereiftes und technologisch fortgeschrittenes Schutzsystem für ihre Internetanwendungen zur Verfügung steht", kommentiert Christian Eisenried, Bereichsleiter Vertrieb bei secunet. "TightGate-Pro ermöglicht nicht nur sicheres Browsen, sondern bietet darüber hinaus auch Unterstützung für Videokonferenzanwendungen sowie volle Kontrolle über Up- und Downloads. Damit ist TightGate-Pro nicht nur isoliert, sondern auch in Ergänzung zu SINA eine wichtige Lösung zur Erhöhung der Sicherheit für unsere Kunden."



"Von der Vertriebskooperation zwischen m-privacy und secunet profitieren alle Beteiligten", ergänzt Holger Maczkowsky, Geschäftsführer bei m-privacy. "m-privacy erschließt damit neue Kundensegmente, secunet baut sein umfassendes Portfolio führender Cybersecurity-Lösungen weiter aus, und die Anwender profitieren von noch mehr Sicherheit und Komfort."



Hintergrund: Ein ReCoBS (Remote-controlled Browser System, ferngesteuertes Browser-System) ist ein Client-Server-System für die sichere Internetnutzung in sensiblen Bereichen. Dabei wird der Webbrowser nicht auf dem Arbeitsrechner des Nutzers, sondern auf einem Server außerhalb des internen Netzwerks, meist in einer Demilitarisierten Zone (DMZ), ausgeführt. Durch die Entkoppelung wird verhindert, dass mögliche Angreifer Sicherheitslücken in lokalen Browsern, Betriebssystemen, Sicherheitslösungen (Sandboxen, virtuellen Umgebungen) oder auf unteren Systemebenen (beispielsweise der Prozessorarchitektur) ausnutzen können. Die ursprünglich vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) konzipierte Technologie wird vom BSI für Netzwerke mit hohem Schutzbedarf empfohlen. TightGate-Pro von m-privacy ist die führende ReCoBS-Lösung in Deutschland.



Die m-privacy GmbH mit Sitz in Berlin entwickelt TightGate-Pro, eine BSI-zertifizierte Client-Server-Lösung zur sicheren Internetanbindung nach dem Prinzip des ferngesteuerten Webbrowsers. Sie wird deutschlandweit zum Schutz sensibler Netzwerke in Behörden, Verwaltungseinrichtungen und Industriebetrieben eingesetzt und entspricht dem Schutzprofil (PP) "ReCoBS" des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI).



Darüber hinaus stellt das Unternehmen ein umfangreiches Dienstleistungsportfolio zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz für professionelle Anwender bereit. Es umfasst sämtliche Aspekte des IT-Sicherheitsmanagements einschließlich Auditierung nach ISO27001 (IT-Grundschutz und nativ, auch nach EnWG für Energieversorger und kritische Infrastrukturen) und wird insbesondere von Betreibern behördlich bzw. gewerblich genutzter Infrastrukturen in Anspruch genommen. Das Leistungsspektrum der m-privacy GmbH im betrieblichen Datenschutz umfasst Analysen und Schulungen. Die m-privacy GmbH stellt überdies externe Datenschutzbeauftragte.



