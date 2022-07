Steuerfallen in den USA umgehen

(press1) - 22. Juli 2022 - Unternehmen, die im US-Markt agieren oder dorthin expandieren möchten, stehen vor zahlreichen Herausforderungen



Unternehmen, die im US-Markt agieren oder dorthin expandieren möchten, stehen vor zahlreichen Herausforderungen. Zum Beispiel in Sachen Steuerrecht, das in entscheidenden Punkten vollkommen anders funktioniert als in Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Mit den US Business Partners steht Unternehmen der DACH-Region nun ein deutschsprachiges Expertennetzwerk zur Seite, das bei allen relevanten Problemen im US-Markt weiterhilft.



"Wir wissen, was unsere Mandanten nicht wissen", sagt Steuerberater Matthias Amberg. Amberg ist Partner bei Rödl & Partner in Chicago, einem Experten für Steuer und Wirtschaftsprüfung. Amberg ist Chairman der Deutsch-Amerikanischen Handelskammer im Mittleren Westen und er ist Mitbegründer der US Business Partners, einem Expertennetzwerk, das Unternehmen dabei unterstützt, im US-Markt Fuß zu fassen oder aber das laufende Geschäft in den USA zu optimieren.



Noch immer bieten die USA Unternehmen aus aller Welt enorme Chancen, wie die Zuwachszahlen der letzten Jahre beweisen. Doch so verlockend der robuste US-Markt ist, so komplex sind die Herausforderungen, die sich im täglichen Business ergeben. "Ohne fundierte US-Erfahrung ist es für ein Unternehmen der DACH-Region zum Beispiel nahezu unmöglich, sich in die Steuergesetzgebung auf Staatenebene einzuarbeiten", weiß Amberg. Unternehmen, die in den USA tätig sind, müssen nämlich nicht nur Bundessteuern zahlen, sondern werden auch oftmals in Bundesstaaten, in dem sie tätig sind, steuerlich veranlagt.



Während die Steuergesetze auf Bundesebene für alle Unternehmen gleich sind, unterscheiden sie sich auf Staatenebene. Bei 50 verschiedenen Staaten kommt man tatsächlich auf 50 verschiedene Steuergesetze. Wohl dem, der bei einer solchen Vielfalt an Vorschriften jemanden mit Durchblick, jemanden wie die US Business Partners an seiner Seite hat. Auch die Umsatzsteuer funktioniert in den USA vollkommen anders als hierzulande. Wer daher in den USA geschäftlich tätig ist und ruhig schlafen will, der braucht Unterstützung von lokalen Experten. Genau diese Unterstützung bietet Rödl & Partner im Expertennetzwerk der US Business Partners Unternehmen aus Deutschland, Österreich und er Schweiz an.



Das Besondere: Die US Business Partners kommunizieren mit ihren Mandanten nicht nur auf Deutsch, sondern kennen sich im US-amerikanischen und im DACH-Markt gleichermaßen aus. "Aufgrund dieser Expertise verstehen wir die Fragen und Bedürfnisse unserer Mandanten sehr viel eher, als es ein reiner US-Steuerberater tut", erklärt Amberg. Die US Business Partners wissen eben, was ihre Mandanten nicht wissen und können sie entsprechend fundiert und effizient aufklären, und sicher durch die verschiedensten Geschäftsprozess führen. Die US Business Partners beraten dabei nicht nur in Steuerfragen, sondern auch in Vertriebsfragen, beim Recruiting und Personalmanagement, bei der Standortwahl, in Logistik-, Finanzierungs- sowie in Rechtsfragen.



Kennenlernen kann man die US Business Partners am besten auf einem Ihrer Informations-Events. Dort präsentieren das Expertennetzwerk sein gesamtes Knowhow und Lösungen für geschäftliche Unternehmungen in den USA.



