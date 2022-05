Kita-Plattform und -App "Kidling" mit Senkrechtstart und Premium-Partnern schon im ersten Jahr

(press1) - StartUp Quintic Digital bietet für jede Kita und jeden Träger maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen aus einer Hand



(Berlin, 10. Mai 2022) + Ein Digitalisierungsprojekt ist nur dann wirklich erfolgreich und erleichtert den Anwendern nur dann wirklich die Arbeit, wenn alle Prozessebenen nahtlos ineinandergreifen. Um für jede Kita und jeden Träger die perfekte Lösung auf Basis ihrer Anforderungen und seiner bereits vorhandenen Infrastruktur umsetzen zu können, haben die Gründer des Unternehmens Quintic Digital GmbH im vergangenen Jahr die erste All-in-one Digitalisierungslösung für Kitas geschaffen: Ihr erstes Produkt - die Kita-Plattform mit -Apps "Kidling" - ist die einzige deutschsprachige Digitalisierungslösung für Kitas, in der alle digitalen Funktionen, die eine Kita benötigt, in einem System vereint sind. Dazu gehören insbesondere ein Kita-Verwaltungssystem, Dokumentations- und Planungstools für das Team, Apps für die datensicheren Schnittstellen zu den Eltern.



++ Senkrechtstart für erste deutsche all-in-one Kita-Digitalisierungslösung Kidling ++



Fulminant ist diese erste deutschsprachige Kita All-in-One-Digitalplattform "Kidling" damit gestartet: Schon in den ersten Wochen nach dem operativen Start der Plattform gewann das digitale Gesamtsystem für Kitas bundesweit fast hundert Kitas als Anwender. Außerdem begeistert Kidling prominente Investoren wie Florian Sieber, CEO der Simba Dickie Group, der u.a. durch die spektakuläre und effiziente Sanierung des Modelleisenbahnherstellers Märklin von sich reden machte.



Damit die Software auch immer eine gute IT-Infrastruktur vorfindet und die Hardware bedarfsgerecht, wenn nötig - aber immer mit kleinstnötigem Aufwand - angepasst werden kann, haben zudem die Experten für Kita-Digitalanwendungen und -Apps von Kidling und die renommierten IT-Spezialisten der ACP IT Solutions GmbH eine strategische Partnerschaft vereinbart. Der Kontakt zwischen Kidling und ACP IT solutions entstand bereits Anfang 2021 - in den ersten Projektmonaten des jungen Produkts Kidling der Berliner Quintic GmbH. Tablets und WLAN fehlten in den Kitas. Schnittstellen und Datensicherheit wurde zum immer größeren gemeinsamen Thema.



++ Hard- und Software für Kita-Digitalisierung aus einer Hand ++



Digitalisierungsexperte Adam M. Skafi, der Kidling Anfang vergangenen Jahres gegründet hat: "ACP hat im Unterschied zu vielen anderen IT-Häusern bereits viel Erfahrung im Kita-, Bildungs- und Sozialwesen. Außerdem arbeitet das ACP-Team sehr strukturiert auf Basis einer 5-stufigen Digitalisierungspyramide, die bei unseren Kita- und Träger-Anwendern erkennbar stringent zu guten und kosteneffizienten Lösungen führt."



Christian Biehl, Geschäftsführer der ACP IT Solutions GmbH in Mainz: "Als eines der Top-10 Systemhäuser im deutschen IT-Markt sind wir seit Jahren für unsere Innovationskraft bekannt. Wir freuen uns sehr, nun auch die Kunden des konsequent benutzerfreundlichen und von Beginn an erfolgreichen Kita-Produkts Kidling unterstützen zu können!"



++ Digitalisierungsdynamik im deutschen Bildungswesen auch in Kitas +++



Biehl und Skafi beobachten starke Bewegung im deutschen Bildungsmarkt: "In vielen Bereichen des Bildungswesens entwickelt sich derzeit eine große Digitalisierungsdynamik. Als Partner können wir diese gemeinsam perfekt unterstützen." Denn so sind sich die Partner einig: Der Funke springe nur über, wenn die Anwender und Anwenderinnen das Produkt gerne nutzen und es ihnen wirklich die Arbeit erleichtert. "Indem Apps und Verwaltungslösungen von Kidling und das ACP Solutions IT-KnowHow in der IT-Basis kombinieren, können wir das sicherstellen."



++ Kidling unterstützt nicht nur die Organisation, sondern auch die pädagogische Dokumentation ++



Die Entwicklung der All-in-one-Digitalplattform Kidling.de wurde im Dezember 2020 von der erfahrenen Fachlehrerin für das Erziehungswesen Eva Mencner und IT- und Digitalisierungsspezialist Adam M. Skafi gestartet. Die Vision, Erzieherinnen und Kitaleitung und Trägern die Arbeit zu erleichtern und gleichzeitig die pädagogische Dokumentation und die Elternkommunikation zu verbessern, kommt bei den den Verwaltungs-Verantwortlichen sowie dem pädagogischen Personal der Kitas sehr gut an: Etwas mehr als ein Jahr nach Entwicklungsstart arbeiten bereits mehr als 100 Kindergärten und Kinderkrippen in Deutschland mit den Kidling-Eltern- und Erzieher:innen Apps, mehrere Dutzend Träger nutzen die Verwaltungsplattform der Kita-Digitalisierungs-Gesamtlösung.



++ Eine integrierte Plattform für Kita-Träger, Kita-Verwaltung, Bildungsdokumentation und Elternkontakt ++



Kidling beinhaltet in seiner derzeitigen, auf den deutschen Kita-Markt zugeschnittenen, Grundversion 16 Features zur Verwaltungszeit- und Kosteneinsparung für Kita-Träger, 20 für die Unterstützung des Qualitätsmanagements durch die Kita-Leitung und je 16 für mehr Zeit und Zufriedenheit von ErzieherInnen und Eltern. Weitere Funktionen und die Einbindung weiterer - modular einbindbarer - Partnerangebote sowie Plattformen für weitere europäische Länder sind in Planung.



++ Kidling und die Quintic Digital GmbH ++



Die All-in-one-Digitalplattform Kidling.de ist ein Angebot der Berliner Quintic Digital GmbH. Quintic Digital wurde im Dezember 2020 von Oberstudienrätin Eva Mencner und IT- und Digitalisierungsspezialist Adam M. Skafi mit der Vision gestartet, Digitalisierungsangebote für das Bildungswesen zu entwickeln. Das erste Produkt des Gründerpaars ist die Kita-Plattform Kidling, in die seit Anfang des Jahres 2021 1 Mio Euro Seed-Finanzierung geflossen ist.



Firmenkontakt



Quintic Digital GmbH

Mathias Huskobla

Stargarder Str. 47

10437 Berlin

+49 (0)30 66624563

info@quintic.de

https://www.kidling.de

Pressekontakt



Comm:Motions - Text & PR

Miriam Leunissen

Hechtseestr. 16

83022 Rosenheim

+49 (0)30 66624563

mlw@comm-motions.com

https://www.comm-motions.com

Downloads zu dieser Pressemitteilung: