Der Start von Mushe (XMU) am Unabhängigkeitstag ist ein Grund zum Feiern

(press1) - 6. Mai 2022 - Mit der Einführung der Mushe (XMU) Token am 4. Juli ist der Unabhängigkeitstag für die Amerikaner auch der perfekte Tag für Sie, um Ihre finanzielle Unabhängigkeit zu beginnen. Das schnelle Wachstum von Kryptowährungen in den letzten Jahren macht Investitionen in digitale Währungen für viele so attraktiv. Aber warum sollten sich Anleger bei all den Möglichkeiten, die der Markt bietet, für Mushe entscheiden? Der wichtigste Vorteil ist, dass Mushe mit jeder Blockchain verbunden werden kann und mit verschiedenen Plattformen kompatibel ist, was Anlegern die Flexibilität bietet, ohne Einschränkungen zu kaufen und zu handeln. Dies ist ungewöhnlich, da die meisten Token nur mit ihrer Host-Plattform kompatibel sind.



Mushe legt den Schwerpunkt auf eine sicherere, einfachere und schnellere Erfahrung für Token-Inhaber. Ein Bonus ist, dass die Anleger mit niedrigen Transaktionsgebühren rechnen können. Im Durchschnitt werden XMU-Token einige der niedrigsten Transaktionsgebühren auf dem Markt haben. Mushe kann seine Transaktionsgebühren niedrig halten, weil die Geschwindigkeit und die Skalierbarkeit seiner Netzwerke Überlastungen verhindern. Vereinfacht gesagt, verlangen Konkurrenten höhere Gebühren, wenn auf ihrer Plattform mehr Verkehr herrscht oder schwerere Transaktionen wie der Tausch von Token oder die Prägung von nicht-fungiblen Token (NFTs) anfallen. Die Gebührenstruktur von Mushe ist anders. Sie ist einfach zu verstehen, und die Gebühren sind niedriger als bei Bitcoin, Ethereum und anderen Konkurrenten.



Krypto-Enthusiasten können die Token jetzt zum Vorverkaufspreis von 0,005 $ pro Token exklusiv auf www.mushe.world erwerben. Nach der offiziellen Markteinführung im Juli wird der angestrebte Preis bei 0,05 $ pro Token liegen.



In vielen Krypto-Kreisen ist man sich einig, dass jetzt der perfekte Zeitpunkt für Anleger ist, um XMU zum Aufbau ihres persönlichen Vermögens und als Teil ihres Altersvorsorgeportfolios zu nutzen.



Kryptowährung, ein Instrument für den Vorruhestand



Ein Schlüsselfaktor von Kryptowährungen ist das Konzept der Dezentralisierung, das dazu beiträgt, die Macht in die Hände der Anleger zu legen. Finanzexperten empfehlen Investitionen in Kryptowährungen als wichtigen Teil eines langfristigen Portfolios. Sie empfehlen in der Regel, 5 % Ihres Portfolios in einen risikoreichen Vermögenswert wie Kryptowährungen zu investieren. Für einige Anleger, wie z.B. diejenigen, die der FIRE-Bewegung (Financial Independence, Retire Early) angehören, kann ein höherer Prozentsatz, z.B. 15 %, besser mit ihrem persönlichen Finanzplan übereinstimmen.



Die FIRE-Bewegung ist bei den Millennials sehr beliebt. Sie basiert auf dem Konzept, bis zu 70 % Ihres Jahreseinkommens zu sparen, um vor dem üblichen Rentenalter in den Ruhestand zu gehen und genug Geld für den Lebensabend zu haben. Diejenigen, die an dieser Bewegung teilnehmen, sparen und investieren ihr Geld in Vermögenswerte, die ein passives Einkommen generieren können. Irgendwann wird das passive Einkommen ihr monatliches Einkommen ersetzen, so dass sie sich aus der Vollzeitbeschäftigung zurückziehen können.



Kryptowährungen sind Anlagen, die über einen langen Zeitraum wachsen können. Finanzexperten empfehlen, bei der Investition in Kryptowährungen die gleichen Regeln zu befolgen wie bei der Investition in den Aktienmarkt: Treffen Sie keine emotionalen Entscheidungen, verkaufen Sie nicht bei einem Abschwung und kaufen Sie nicht mehr, als Sie sicher verlieren können.



Persönliches Vermögen durch Kryptowährungen aufbauen



Kryptowährungen haben sich in der jüngsten Vergangenheit besser entwickelt als traditionelle Anlagen, darunter auch große Tech-Unternehmen wie Netflix, das in fünf Jahren ein Wachstum von 420% verzeichnet hat, wie Business Insider berichtet. Die meisten der bekannteren Kryptowährungen haben im gleichen Zeitraum ein mindestens dreimal so hohes prozentuales Wachstum erzielt. Es wird erwartet, dass Mushe aufgrund seiner grenzenlosen Skalierbarkeit und Interoperabilität eine sehr leistungsfähige Kryptowährung sein wird. Anleger, die Mushe-Token kaufen, um sie langfristig in ihrem Portfolio zu halten, können mit einem deutlichen Wachstum rechnen.



Erfahren Sie mehr über Mushe (XMU)



