LETYOURBOAT: Auf Booten und Yachten übernachten

19. April 2022 - Für neue und besondere Erlebnisse



Der neue Erlebnistourismus, der die Möglichkeit bietet, das ganze Jahr über etwas Einziges und Besonderes auf Booten und Yachten zu erleben. Mit der Bed&Boat Formel muss man nicht segeln können, um ein unvergässliches Erlebnis zu erfahren: Das Boot wird zum Hotel, d.h. es bleibt im Hafen vor Anker und man übernachtet an Bord.



Letyourboat (www.letyourboat.com) ist das erste Portal in diesem Bereich, hat bisher schon über 9.000 Boote unter Vertrag. Zudem stehen zahlreiche weitere touristische Angebote zur Verfügung, die mit dem gewünschten Aufenthalt verbunden werden können.



Letyourboat verwirklicht den Traum, eine Nacht auf einem Boot zu verbringen und macht dieses besondere Erlebnis allen Interessierten zugänglich. Auf einer wunderbaren Yacht oder in einem Segelboot zu schlafen und das zum Preis eines Hotels, bedeutet, dass Menschen, die von der Nautik fasziniert, aber nie dazu gekommen sind, die entsprechenden Führerscheine und Zertifikate zu erwerben, auch in der Lage sind, dieses besondere Flair und Gefühl zu erleben.



Die Buchung ist durch eine deutschsprachige Website denkbar einfach: Es sind bei letyourboat.com mittlerweile viele Häfen und Marinas, hauptsächlich in Italien, aber auch in Spanien, Griechenland, Portugal und Kroatien hinterlegt. Wichtig ist selbstverständlich auch der Preis: Eine Übernachtung mit Frühstück auf einem Boot mit Land- bzw. Marinazugang ist entscheidend günstiger als der Verleih desselben Bootes für einen Tag Ausfahrt. Ferner ist es möglich, auf einem Boot im Gegensatz zum klassischen Charter ganzjährig zu übernachten.



Letyourboat.com ist die Idee von Walter Vassallo, Gründer und Geschäftsführer.



"Unser Start-up wird diese Branche revolutionieren", so Walter Vassallo. "Das Boot verbleibt in der Marina am Anker, jeder kann dort Zeit verbringen oder übernachten, ohne die Leinen zu lösen. Und das ganzjährig. Eine Yacht ist so behaglich wie ein Fünf-Sterne-Hotel, kombiniert mit dem einzigartigen Reiz, den nur ein Boot an der Marina im Herzen jedes touristischen Ziels bieten kann."



Der Marktplatz bietet jedem die Möglichkeit, das Meer und die Küste aus einer anderen Perspektive zu erleben und reagiert optimal auf die neue Normalität und das Bedürfnis der Menschen, ihre Freizeit in Sicherheit zu verbringen.



Die Marinas befinden sich jeweils in fußläufiger Entfernung von den schönsten alten und urigen Stadtkernen des Mittelmeers entfernt und sind somit besondere Ausgangspunkte für Besichtigungen und Ausflüge.



Letyourboat.com wendet sich an alle, die das Meer und die Natur lieben, und gibt jedem die Möglichkeit, mit einem Klick ein sorgenfreies Erlebnis in engem Kontakt mit dem Blau zu genießen.



Über Letyourboat.com

Ende des Jahres 2018 wurde Letyourboat.com vom heutigen CEO Walter Vassallo gegründet. Er wird von Giuseppe Camia, COO, unterstützt. Letyourboat wurde mit dem Oscar der Innovation ausgezeichnet, verliehen von der italienischen Abgeordnetenkammer als "bestes touristisches Unternehmen". Heute können Nutzer auf über 9.000 Boote und Yachten und 500 touristische Attraktionen zugreifen, wobei das Angebot stetig weiterwächst. Das im italienischen Markt gestartete Unternehmen ist bisher in der Mittelmeerregion vertreten, aber Ziel für die kommenden Jahre ist es, auch in Skandinavien zu wachsen.



