Morefire hat den Status "Google Premium-Partner 2022" erhalten

(press1) - 8. Februar 2022 - Morefire GmbH, Agentur für Onlinemarketing mit Sitz in Köln und Berlin, ist Premium-Partner 2022 im Rahmen des Google Partners-Programms.



Morefire GmbH bietet mit einem Team von 130 Expert:innen in allen Bereichen des Online-Marketings Werbeleistungen für Firmen, die erfolgreich wachsen wollen, vor allem im B2B Bereich. Auf der Website des Unternehmens finden Sie das vollständige Angebot.



Diesen Monat hat Google die Leistungen erfolgreicher Onlinemarketing-Agenturen auf der ganzen Welt anerkannt - mit der Vergabe des Premium-Partner-Status im Rahmen des neuen Google Partners-Programms.



Das neue Google Partners-Programm wurde umfassend optimiert. Erweiterte Anforderungen sowie neue Vorteile für Premium-Partner, die Unternehmenswachstum und -erfolg mit Google Ads fördern, definieren den Premium-Partner-Status neu.



"Glückwunsch an unsere Premium-Partner - die oberen 3 % der Google Partner in Deutschland. Diese Unternehmen zeichnen sich durch ihre Entwicklung von Produktkompetenz, den Aufbau neuer Kundenbeziehungen und die Unterstützung des Wachstums ihrer bestehenden Kundinnen und Kunden aus. Wir freuen uns darauf, sie dabei zu unterstützen, die Onlineaktivitäten ihrer Kundinnen und Kunden zum Erfolg zu führen."



- Davang Shah, Senior Director, Google Ads Marketing



morefire GmbH gehört zu einer Gruppe ausgewählter Premium-Partner des Google Partners-Programms. Dieses Programm richtet sich an Werbeagenturen und Drittanbieter, die Google Ads-Konten im Namen anderer Unternehmen verwalten. Ziel des Programms ist es, Unternehmen innovative Tools, Ressourcen und Unterstützung an die Hand zu geben, damit diese ihren Kundinnen und Kunden beim erfolgreichen Aufbau ihres Onlinegeschäfts helfen können.



morefire GmbH gehört mit seinen 130 Mitarbeiter zu den größten Inhaber geführten Unternehmen im Bereich Performance-Marketing in Deutschland.



morefire bietet die gesamte Palette an Online-Marketing Maßnahmen, darunter Suchmaschinenoptimierung, Social Media, UX & CRO-optimierung, Lead-Generierung, Paid Ads, Strategy Consulting, Native und Display Ads, Affiliate, Data und Web-Analysis, Data Driven Marketing und Marketing Automation.



