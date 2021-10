B2Bier - Wie Biermap24 den führenden Marktplatz im deutschsprachigen Raum aufbaut

Der Welthandel (und entsprechend die lokalen Märkte) wird vom E-Commerce getrieben, und schon jetzt ist klar: Wer sich rechtzeitig und strategisch gekonnt positioniert, wird eine Führungsrolle in seiner Branche besetzen. Das Mittel dazu sind Marktplätze.



Vor diesem Hintergrund teilt OroMarketplace eine spannende Partnerschaft mit einem Unternehmen aus einer so zentralen, wie spannenden Branche mit:



Mit Biermap24 entscheidet sich die für den deutschen Biermarkt bewertungsstärkste Plattform für die Erweiterung ihres E-Commerce in den B2B-Bereich und nutzt dazu als eines der ersten Unternehmen im deutschsprachigen Raum OroMarketplace.



Steffen Patzschke, Mitgründer von Biermap24: "Wir haben Biermap24 über die letzten Jahren kontinuierlich entwickelt und schlagen jetzt ein neues Kapitel auf. Wir sehen großes Potential im Erschließen eines B2B-Marktplatzes in unserer Branche, erkennen aber auch, dass es Zeit wird, uns für strategische Partner und Investoren zu öffnen. Die erste Zusammenarbeit in dieser Richtung beginnt jetzt mit OroMarketplace."



Die richtungsweisende Plattform wird Großhandel und Brauereien zusammenbringen. Biermap24 verfügt bereits über eine umfangreiche Datenbank mit zahlreichen Bewertungsfaktoren und will seine bisherige B2C-Ausrichtung deutlich auf den B2B-Sektor erweitern. Zukünftig sollen auch Bierproduzenten und Großabnehmer die differenzierten Bewertungsergebnisse der Plattform nutzen können, um den Erfolg ihrer Marken gezielter und verlässlicher planen und regionsübergreifend aufbauen zu können.



OroMarketplace hat sich für das Vorhaben, den im deutschsprachigen Raum führenden B2B-Marktplatz für Bier aufzubauen, als die passende Plattform gezeigt. Überzeugt haben seine Fähigkeiten vor allem in der Zusammenführung verschiedener Verkäufer auf einer Plattform und bei der Integrierbarkeit unterschiedlichster Schnittstellen, sagt Andreas Minich, bei Oro Director of Customer and Partner Success für Deutschland, Österreich und die Schweiz.



Für Oro zeige das an erster Stelle, dass die Eigenschaften, auf Open-Source-Basis branchenspezifische E-Commerce-Lösungen zu bauen, nicht nur für den Kernbereich der bisherigen Plattform im B2B interessant sind.



"Eine eigenständige Lösung from scratch auf zu bauen, ist für viele Unternehmen unattraktiv. Zu hoch sind die Kosten für die Entwicklung. Um mit den zentralen Aspekten von E-Commerce-Anforderungen Schritt halten zu können, müssten neben der Entwicklung auch Ressourcen für die permanente Weiterentwicklung geplant werden. Das rechnet sich für Branchenlösungen nicht", ergänzt Andreas Minich und schätzt den Schritt von Biermap24 als folgerichtig ein.



Steffen Patzschke von Biermap24 bestätigt diese Einschätzung und ergänzt: "Letztlich zählten die unterschiedlichsten Faktoren auf unsere Entscheidung für OroMarpektplace ein: Die technisch zukunftsfähige Ausrichtung als Open Source Plattform, die zu erwartende Einsatzsicherheit einer gestandenen Plattform, die Flexibilität bei der Anbindungsfähigkeit - wir müssen Kunden unterschiedlichster digitaler Entwicklungsstände abholen. Und auch die Unterstützung bei der Implementierung."



Die Einführung von OroMarketplace bei Biermap24 wird von Oro-Partner Netresearch unterstützt.



OroMarketplace wird im deutschsprachigen Raum seit Ende September vertrieben. Aktuell vergibt die Plattform Preisvorteile im Rahmen der Markteinführung an ausgewählte StartUps und Early Adopter, die über besonderes strategisches Potential verfügen.



OroCommerce ist die E-Commerce-Plattform speziell entwickelt für die Anforderungen des B2B-Markts. Durch die starken out-of-the-box Features in Verbindung mit der Open-Source Architektur, deckt OroCommerce die Bedürfnisse im E-Commerce der meisten B2B Firmen ab.



