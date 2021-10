Deutschlands größtes Wein-Portal Weinjoker veröffentlicht stündlich neue Angebote

(press1) - Aus über 25 verschiedenen Online-Shops werden die besten Angebote und Weine ausgewählt



HAMBURG, 06. Oktober 2021 - Das Portal www.weinjoker.com ist das einzige seiner Art in Deutschland, welches ausgezeichnete Weine und aktuelle Angebote von verschiedenen Herstellern und Online-Shops zusammenträgt und so seinen Besuchern die besten Angebote präsentiert.



"Wein ist für mich ein Kunstwerk. Dahinter steckt ein echter Winzer, der die Kunst beherrscht Wein herzustellen und zu veredeln." sagt Gründer Jefffrey Kruse.



In Kategorieren wie Rotwein, Weißwein, Rosewein, Weinpakete, Sekt und Champagner, können Wein-Liebhaber stöbern und aktuelle Offerten aus 25 verschiedenen Wein-Shops finden. Dadurch entstehen für den Käufer keine zusätzlichen Kosten. Der Weinjoker-Service ist für Kunden kostenfrei.



Mit über 18.000 veröffentlichten Angebote, ist www.weinjoker.com das führende Portal für Empfehlungen von Wein-Angeboten in Deutschland. In der neuen Rubrik "Wein-Tasting" verkostet das Weinjoker-Team Weine höchstpersönlich und vergibt im eigens entwickelten 12-Punkte-System eine Bewertung für den verkosteten Wein. In der beleibten Rubrik "Weinjoker-Select" werden Weine besonders hervorgehoben, weil es bei einen besonders hohen Rabatt gibt, oder weil die Weine qualitativ so hochwertig sind, dass Wein-Liebhaber diese unbedingt probieren sollten.



Die Rubrik Wein-Blog befasst sich mit interessanten rund um das Thema Wein. Es wird beispielsweise das Weinjoker-Bewertungssystem erklärt oder etwa der Frage nach gegangen, ob alkoholfreier Wein Saft oder Wein ist. Für jeden Wein-Interessierten ist hier ein Thema dabei.



Das Portal Weinjoker.com steht für qualitativ hochwertige Weine. Stündlich aktualisierte Angebote helfen den Besuchern den günstigsten Deal für den besten Wein zu finden.



Über Weinjoker:



Weinjoker.com wurde von Jeffrey Kruse im Jahr 2016 als Empfehlungs-Blog für Weine gegründet. Da das Interesse der Leser so groß war, hat Jeffrey das Angebot stetig ausgebaut und so auch die Weinjoker-Community kontinuierlich vergrößert. Weinjoker ist aus der Erfahrung heraus gewachsen, dass es viele interessante Weinangebote - insbesondere in Kombi-Paketen - gibt, welche sich letztendlich oft als mittelmäßig herausstellten. Aus dieser Frustration heraus hat Jeffrey das Portal Weinjoker erschaffen. Es bring erstklassige Weine zu günstigen Preisen und insbesondere aktuellen, teilweise kurzfristigen, Angeboten zusammen.



Bei Weinjoker erwartet Sie ein täglich wechselndes Wein-Angebot. Bei uns finden Sie die besten Weine zu ganz besonders günstigen Preisen. Und anhand unserer Top 100 Liste, gelangen Sie schnell zu den beliebtesten Weinsorten.



Kontakt



Kruse Concept

Jeffrey Kruse

Ebeersweg 9

22159 Hamburg

01711067617

info@weinjoker.com

https://www.weinjoker.com

