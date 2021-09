Unentdecktes Einsparungspotenzial bei den IT-Kosten

Gebrauchte Laptops, Notebooks und PCs mieten?



Die wenigsten haben davon schon mal etwas gehört. Dabei liegen die Vorteile auf der Hand: Einfache, schnelle und unkomplizierte Abwicklung ähnlich wie beim Kauf eines Produktes, flexible Laufzeiten, Unabhängigkeit von sich schnell ändernden Abschreibungs-Vorschriften für Gewerbetreibende und man ist immer auf einem aktuellen Stand der Technik. Dazu kommen mehrere Möglichkeiten bei Mietende



-Rückgabe des Gerätes

-Tausch des Gerätes

-weiter mieten

-Kauf des Gerätes



Bisher wurde der Markt bei Neugeräten fast ausschließlich von Grover.com mit etwas mehr als hundert verschiedenen Geräten abgedeckt. Das ist nicht viel, wenn man bedenkt, dass solche Elektronikriesen wie Media Markt, Saturn und Conrad ebenfalls ihre Laptops und Notebooks über Grover vermietet.



Völlig neu dagegen ist die Vermietung von gebrauchten, aufbereiteten (refurbished) -Notebooks und -Laptops mit Sofort-Auskunft zum monatlichen Mietpreis. Diese Innovation bietet das Berliner Start-up NicePriceIT in Zusammenarbeit mit Printer4You an.



Dazu der Geschäftsführer (nicepriceit.de) Erik Misler : "Wir hatten immer wieder Anfragen von Kunden, gerade in Zeiten von Corona, die ihre Geräte nur für einen begrenzten Zeitraum für Home-Office und Home-Schooling benötigen und deshalb eigentlich die IT nicht kaufen wollen. Zumal für viele Firmen, Schulen und Weiterbildung-Institute dieser kurzfristigen Investitionen die verfügbaren Mittel einfach übersteigen. Da kam uns die Idee der Vermietung zu kleinen monatlichen Raten."



So stehen jetzt ca. 5000 verschiedene, 2-3 Jahre alte, hochwertige Business-Geräte von Lenovo und Hewlett-Packard, fachmännisch aufbereitet und geprüft dem potenziellen Mieter zur Verfügung. Alle Geräte haben eine volle Garantie über die gesamte Mietlaufzeit, Windows 10 Prof. und Microsoft Office Prof. sind installiert.



Unsere gebrauchten Notebooks und Laptops sind allesamt hochwertige Businessgeräte, welche deutlich langlebiger sind, als die üblichen Endkundengeräte. Alle von uns angebotenen Laptops waren 2 bis 3 Jahre in großen Unternehmen im Einsatz. Anschließend wurden diese Notebooks von Top-Herstellern wie HP oder Lenovo von uns generalüberholt, sorgfältig gereinigt und überprüft. Auf diese bieten wir dann selbstverständlich eine Garantie von bis zu 36 Monaten, so sind Sie immer auf der sicheren Seite!



Wir verkaufen gebrauchte IT-Produkte und erbringen Dienstleistungen, die Menschen beim täglichen Umgang mit ihren IT-Geräten Vorteile verschaffen. Unser Ziel ist es, dabei behilflich zu sein, dass sich nahezu jeder, ob die alleinerziehende Mama, die junge Familie, der Student, das junge Start-Up Unternehmen, der Verein, die Schule oder der Handwerksbetrieb ein Top-Markenprodukt leisten kann. Dienstleistungen, wie das Installieren, Warten und Reparieren von Computern, Notebooks, erbringen wir mit unseren eigenen Fachkräften.



