DMEXCO 2023: Hin zur idealen Customer Journey im B2B

Am 20. und 21. September 2023 findet in Köln erneut die DMEXCO statt und bringt Branchenführer, Marketingprofis, Technologieexperten und Entscheider wieder an einem Ort zusammen. Die communicode AG ist in Halle 8.1 am Stand WA-303 auf der DMEXCO vertreten.



Das Event ist seit Jahren eine beliebte Plattform für fachlichen Austausch, intensives Business-Networking und innovative Impulse für nachhaltiges Digital Business. Die communicode AG ist als Experte für B2B Business und Produktkommunikation in der World of Agencies und liefert im Rahmen einer Guided Tour des BVDW einen eigenen Beitrag zum Rahmenprogramm der Veranstaltung.



Hohe Ansprüche an B2B Kaufprozesse und Produktkommunikation

Im B2B Business erwarten Kunden mittlerweile die gleichen Services entlang der Customer Journey, die auch Kunden im B2C zugedacht werden. Das ist nicht so einfach, weil es unterschiedliche Zielgruppen, dreistufigen Vertrieb und organisatorische Anforderungen gibt. So ist der Käufer im B2B nicht automatisch der Entscheider und die Produktkommunikation muss teils anderen Ansprüchen folgen.



Damit auch im B2B Business qualifizierte Leads zustande kommen, ist es notwendig, das Silodenken verschiedener Abteilungen im Unternehmen aufzulösen. Die einzelnen Abteilungen verfolgen meist eigene Ziele und nutzen dafür auch isoliert arbeitende Technologien. Der Datenaustausch in dieser heterogenen Systemlandschaft wird erschwert und die unterschiedlichen Prioritäten können Konflikte verursachen, was das gemeinsame Ziel - die B2B Leadgenerierung - umso schwieriger gestaltet. Hier ist innovatives Change Management gefragt, um das Wirken und die Effizienz der Unternehmensbereiche zusammenzuführen.



Die communicode AG unterstützt Unternehmen aktiv, abteilungsübergreifende Prozesse zu entwickeln und zu moderieren, um eine bessere Zusammenarbeit der Abteilungen zu erreichen. Das gemeinsame Unternehmensziel rückt so wieder ins Zentrum aller Bemühungen, unter Einsatz moderner IT-Lösungen. Diese berücksichtigen die Interessen aller Abteilungen und schaffen Synergien, wo zuvor noch Prozesse miteinander in Konkurrenz standen.



Vortrag im Rahmen einer Guided Tour des BVDW: communicode wirbt für kundenorientierte B2B Markenstrategien

Wer sich auf der DMEXCO für die Guided Tour des BVDW zum Thema "Customer Journey" anmeldet, darf ebenfalls einem Impulsvortrag der Experten von communicode folgen, in dem die Full-Service-Digitalagentur ihr Wissen zu exzellenten Customer Journeys im B2B teilt. Ein besonderer Fokus liegt auf den unterschiedlichen Anforderungen an die Customer Journey im B2B und B2C Business und den daraus entstehenden, unterschiedlichen Herangehensweisen zum optimierten Kaufprozess.



Die besonderen Ansprüche an den B2B Verkaufsprozess spiegeln sich in allen Punkten der Customer Journey wider und erfordern eine umfangreiche Prüfung und Abstimmung zwischen allen beteiligten Unternehmensbereichen. Nur so entstehen kundenorientierte Marketingstrategien im B2B, die zu einer langfristigen und erfolgreichen Kundenbeziehung führen. Nach dem Vortrag haben die Besucher die Möglichkeit, ihre Fragen direkt an die Experten von communicode zu richten und mit ihnen ins Gespräch zu gehen.



Ein tiefes Verständnis der Bedürfnisse ihrer B2B Kunden hilft Unternehmen dabei, individuelle Lösungen zu entwickeln, langfristige Geschäftsbeziehungen zu generieren und damit den Erfolg im B2B Business auszubauen. Die communicode AG verbindet konzeptionelle Beratungsleistungen mit praktischer Umsetzung digitaler Markenstrategien unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte entlang der Customer Journey.



Über DMEXCO

Die DMEXCO ist Europas führendes Digital Marketing & Tech Event. Die DMEXCO versteht sich als Community und zentraler Treffpunkt aller wichtigen Entscheidungsträger aus digitaler Wirtschaft, Marketing und Innovation. Die DMEXCO bringt Branchenführer, Marketing- und Medienprofis sowie Technologie- und Innovationstreiber an zentraler Stelle zusammen, um gemeinsam die digitale Agenda zu definieren. Die DMEXCO bietet ein ganzes Ökosystem aus Vorträgen internationaler Speaker, Ausstellungen von Top-Brands und praxisorientierten Masterclasses - alle mit Blick auf digitale Trends und zukünftige Business-Potenziale.



