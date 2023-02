communicode begrüßt neue Talente beim IHK Azubi-Speed Dating

Am Mittwoch, den 22. Februar veranstaltet die Industrie- und Handelskammer Essen wieder ihr beliebtes Azubi-Speed Dating in der Philharmonie Essen. Hier haben Interessierte die Möglichkeit, ihren potenziellen Ausbildungsbetrieb persönlich in kurzen "Dates" kennenzulernen. Die communicode AG wird auch in diesem Jahr mit eigenen Ausbildungsplätzen vor Ort sein und für persönliche Gespräche mit den Ausbildungssuchenden bereitstehen.



In den vergangenen Jahren, die maßgeblich aufgrund der Pandemie kaum noch Präsenzveranstaltungen zuließen, standen Ausbildungssuchende vor einer großen Herausforderung. Sie mussten einen kompetenten Ausbildungsbetrieb finden, ohne sich zuvor auf einer größeren Karriereveranstaltung ein Bild von den verfügbaren Unternehmen machen zu können. Oft fehlten schlicht die Impulse und Vorschläge von außen. Die industrie- und Handelskammer hat ihr Azubi-Speed Dating für zahlreiche Regionen daraufhin in ein virtuelles Event umgewandelt, um so eine adäquate Alternative zu schaffen.



Da der persönliche Kontakt für Ausbildungssuchende wie für ausbildende Unternehmen jedoch eine wertvolle Entscheidungshilfe ist, ist es für alle Beteiligten eine gute Nachricht, das IHK Azubi-Speed Dating 2023 wieder in Präsenz durchführen zu können. Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen wirbt auch in diesem Jahr um neue Auszubildende und freut sich auf die persönlichen Treffen mit ambitionierten Talenten. Das Azubi-Speed Dating ist dafür eine bewährte und gern genutzte Plattform.



Das Azubi-Speed Dating der IHK bietet allen Interessierten die Möglichkeit, sich in einem Treffen von zehn Minuten ihrem möglichen Ausbildungsunternehmen vorzustellen und die neuen Kollegen persönlich kennenzulernen. Das unbürokratische und lockere Miteinander bietet den idealen Raum, erste Tendenzen für eine gemeinsame berufliche Zukunft zu erschließen. So hat auch communicode mit dem IHK Azubi-Speed Dating die Chance, wichtige Fachkräfte für die Zukunft schon früh an sich zu binden und ihre Fähigkeiten für die Anforderungen des Marktes an Fachinformatiker*innen vorzubereiten.



Ausbildung mit dauerhafter Perspektive

communicode begrüßt jedes Jahr neue Talente, die den Ausbildungsgang als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung und Systemintegration durchlaufen möchten. Viele ehemalige Auszubildende gehören heute zu den rund 100 Kollegen, die täglich ihr Fachwissen für erfolgreiche IT-Projekte der Kunden von communicode einsetzen. Um den fachlichen Anforderungen an eine solche Ausbildung nicht nur gerecht zu werden, sondern sie branchenweit mitzugestalten, passt die communicode AG ihr eigenes Ausbildungsprogramm regelmäßig an die aktuellen Gegebenheiten an. So werden Auszubildende von mehreren Kollegen umfassend betreut und aktiv an die Mitarbeit in Kundenprojekten herangeführt. Der praktische und kreative Einsatz des in der Theorie erworbenen Könnens steht im Rahmen einer Ausbildung bei communicode im Vordergrund. Dafür kommen alle wichtigen Technologien, Systeme und Tools für ein erfolgreiches Wirken bei communicode zum didaktischen Einsatz. Dadurch sind ein leichterer Übergang vom Azubi bis hin zum festen Mitarbeiter und die fachliche und persönliche Integration in das Unternehmen gewährleistet.



Im Rahmen des Speed Datings werden die Ausbilder der communicode AG persönlich anzutreffen sein und allen Interessierten während der Gespräche einen Einblick in den Ablauf einer Ausbildung im Unternehmen geben. Wer eine Ausbildung im Ruhrgebiet sucht, ist zum IHK Azubi-Speed Dating herzlich eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Über communicode AG

Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen/NRW entwickelt Enterprise E-Business-Lösungen für Marken und Händler. Das Leistungsportfolio umfasst die Themen E-Commerce, Product Information Management, Content Management, Digital Marketing Management sowie Software Development für B2B und B2C. Mit über 100 Digitalisten und Kreativen realisiert communicode nachhaltige Lösungen auf Basis innovativer Konzepte sowie technologischer und prozessualer Expertise: kreativ-agil-digital️.

Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible CDM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, CoreMedia, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, thyssenkrupp oder Turck.

