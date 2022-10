Erfolgreiche Marketing-Kampagnen mit Shopware 6

Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG aus Essen veranstaltet am 9. November ein Webinar für Onlineshop-Betreiber. Darin werden die erfolgreiche Umsetzung verschiedener Marketing-Kampagnen in Shopware 6 und strategisch sinnvolle Zielsetzungen betrachtet. Das Webinar ist für alle Teilnehmer kostenlos.



Der E-Commerce hat durch die Pandemie einen deutlichen Aufschwung erlebt und profitiert maßgeblich vom geänderten Kaufverhalten der Verbraucher. Diverse Shopbetreiber haben dadurch während der letzten Jahre steigende Umsätze verzeichnen können. Auf diese Tendenz alleine kann man sich jedoch nicht verlassen. Denn Kunden, die beispielsweise nicht die gewünschten Produkte im Shop gefunden haben oder sich allgemein nicht sehr gut betreut fühlen, orientieren sich schnell zu einem anderen Anbieter um.



Die Ursachen für nicht stattfindende oder abgebrochene Käufe sowie die ausbleibende Rückkehr zum Onlineshop lassen sich an verschiedenen Aspekten festmachen, wie zum Beispiel an fehlenden Rabattierungen, zu hohen Versandkosten oder einer zielverfehlenden Kundenansprache. Um den Warenkorbwert eines Kunden steigern oder grundsätzlich die Anzahl neu registrierter beziehungsweise wiederkehrender Kunden zu erhöhen, bietet Shopware 6 unterschiedliche Werkzeuge, mit denen sich passende Marketing-Kampagnen umsetzen lassen. Die communicode AG zeigt in ihrem Webinar am 9. November, wie Shopbetreiber diese Kampagnen aufsetzen und mit festgelegten Zielen versehen können.



Mehr Umsatz durch Marketing-Features in Shopware



Eine optimierte Customer Experience, gepaart mit besonderen Marketing-Elementen, kann beispielsweise Warenkorbabbrüche verhindern, die Kauffrequenz erhöhen sowie den Abverkauf von Slowmover-Produkten fördern. Diese Ziele sind bei der Konzeption gezielter Marketingstrategien separat zu betrachten, um an den jeweiligen Stellen der Customer Journey die richtigen Maßnahmen erfolgreich umsetzen zu können. Während des Webinars zeigen die Consultants der communicode AG an praxisnahen Beispielen, mit welchen Elementen Kunden von einer endgültigen Kaufentscheidung sowie der Rückkehr zum Onlineshop überzeugt werden können und damit der Gesamterfolg des Onlineshops wächst. Zu den verkaufsfördernden Elementen zählen unter Shopware 6 unter anderem besondere Rabatte, spezialisierter Content und die richtige Platzierung von Produkten auf Suchergebnis- und Kategorieseiten. Ein besonderes Augenmerk liegt im Webinar auf dem Rule Builder, mit dem sich in Shopware die verkaufsfördernden Features automatisch auf vordefinierte Kundengruppen anwenden lassen.



Das Webinar richtet sich primär an E-Commerce-Entscheider, die ihren Onlineshop noch kundenorientiert aufstellen und ihre Umsätze nachhaltig steigern möchten. Auch Nutzer von Shopware profitieren von den Erkenntnissen, die das Webinar liefert. Zusätzlich können sie sich ein praxisnahes Bild von den Vorzügen machen, die Shopware 6 mitbringt. Im Anschluss an das Webinar haben Teilnehmer die Möglichkeit, sich direkt mit den Consultants in Verbindung zu setzen, um ihren persönlichen Business Case zu besprechen oder auch die mögliche Migration von Shopware 5 zu Shopware 6 mit den Experten bei communicode zu erörtern.



Interessierte können sich bis zum Veranstaltungstag mit diesem Link für das kostenlose Webinar registrieren.



