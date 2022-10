SAP CX Fokustag 2022: Mit der richtigen Strategie zur personalisierten Leadrückgewinnung

Beim SAP CX Fokustag dreht sich das gesamte Online-Event um eine erfolgreiche Customer Experience und die richtige strategische Aufstellung von Marketing-, Vertriebs-, Service- und E-Commerce-Lösungen. Als Customer Experience bezeichnet man das gemeinsame Wirken aller Aspekte, die das Einkaufserlebnis eines Kunden in einem Onlineshop gestalten können. Da diese Aspekte sehr vielseitig sind, lassen sich hier bislang ungenutzte Umsatzpotenziale aktivieren und für mehr Kundennähe einsetzen. Auf dem SAP CX Fokustag finden deshalb Cpro, communicode und weitere Partner und SAP-Dienstleister zusammen, um gemeinsam neue Strategien und Methoden zur gewinnsteigernden Optimierung der Customer Experience zu entschlüsseln.



Expertenvortrag: Wie man Dead Leads zurückgewinnt und wie Emarsys hierbei hilft



In jedem Unternehmen existieren sogenannte "tote" Leads und es lohnen sich Initiativen, um diese wieder zu aktivieren. SAP Emarsys Customer Engagement eignet sich zu diesem Zweck sehr gut und hilft dabei, den Kontakt zu ihnen wieder aufzubauen. communicode wird als Spezialist für erfolgreiche Customer Experience dem Programm des SAP CX Fokustages einen eigenen Vortrag halten und einen expliziten Blick auf die erfolgreiche Rückgewinnung inaktiver Leads im B2B-Sektor werfen. Im Zusammenspiel von SAP Emarsys mit der SAP Sales Cloud wird gezeigt, wie aktive und inaktive Leads personalisiert angesprochen und erfolgreich zurückgewonnen werden können. So lassen sich ungenutzte Umsatzpotenziale erfolgreich realisieren.

communicode zeigt am Beispiel Emarsys, wie man im B2B mit der richtigen Strategie noch mehr aus seinem Geschäftsmodell herausholt und alle Marketingpotenziale optimal für den eigenen Erfolg nutzt. Vom Erstkontakt mit dem Kunden bis hin zur endgültigen Kaufentscheidung liegen oft zahlreiche Schritte, die genau betrachtet und optimiert werden sollten, um keine Potenziale zu verschwenden. Als Full-Service-Digitalagentur ist communicode besonders mit den Gebieten E-Commerce und Customer Experience vertraut und liefert Kunden wie Partnern wertvolle Inspiration und Eindrücke, mit welchen Mitteln und Aktivitäten sich der Erfolg im Digital Business maximieren lässt.



Über Cpro

Die Cpro Industry Projects & Solutions GmbH ist seit ihrer Gründung im Jahr 2004 als einer der führenden Systempartner von SAP bekannt und bis heute an insgesamt zehn Standorten der DACH-Region vertreten. Die rund 350 Mitarbeiter betreuen mehr als 430 Kunden aus verschiedenen Branchen des Mittelstands in allen Belangen rund um SAP.

Die Expertise von Cpro INDUSTRY liegt vor allem in der Integration fortschrittlicher Lösungskonzepte aus der Produktpalette von SAP. Insbesondere das Leistungsspektrum um SAP S/4HANA als Cloud- oder On-Premise-Lösung, SAP Customer Experience (CX) und SAP AMS Hybrid zeichnet den SAP Gold Partner als Dienstleister aus.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: