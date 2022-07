Ein Tag für die Zukunft

Am 9. September findet im Stadt- und Tagungshotel Franz in Essen der erste Nachhaltigkeits-Kongress des Forum Nachhaltigkeit Ruhrgebiet - FONARU - statt.

Hier finden Unternehmen aus dem gesamten Ruhrgebiet zusammen, um sich gemeinsam für eine lebenswerte Region, soziales Bewusstsein und eine nachhaltige unternehmerische Zukunft stark zu machen. Die Full-Service-Digitalagentur communicode AG ist als Mitbegründer von FONARU und Partner der Veranstaltung ebenfalls vor Ort und setzt sich ehrenamtlich für den Erfolg des Kongresses ein.

Nachhaltigkeit ist ein komplexes Themengebiet und weitaus mehr als nur ein Buzzword innerhalb einer Marketingstrategie. Unternehmen, die sich intensiv mit der Thematik befassen, erkennen schnell, dass sie zwar ihre eigenen Wege verfolgen können, sich im Schulterschluss mit anderen aber noch viel mehr erreichen lässt. Um diese Vision im Ruhrgebiet Wirklichkeit werden zu lassen, haben gleichgesinnte Unternehmer*Innen und Mitglieder des BVMW aus dem Ruhrgebiet das Netzwerk FONARU gegründet und laden im September zum 1. Nachhaltigkeitskongress im Ruhrgebiet ein.



Der Nachhaltigkeits-Kongress dient den Teilnehmern als Plattform für intensiven Austausch untereinander. Experten aus Wissenschaft und Praxis präsentieren nachhaltige Geschäftsmodelle sowie innovative Impulse im Rahmen ihrer Vorträge auf der Veranstaltung. Während des Get2gethers und verschiedener anderer Gelegenheiten können sich die Gäste austauschen und zu Maßnahmen motivieren, die vorher vielleicht außerhalb des Radars lagen. Im Zuge der gemeinsamen Auseinandersetzung mit dem Thema Nachhaltigkeit werden sowohl ökologische als auch wirtschaftliche und soziale Aspekte näher betrachtet und diskutiert. Tipps zur Umsetzung nachhaltiger Maßnahmen sind beim Kongress inklusive.



Die communicode AG achtet im eigenen Unternehmen auf nachhaltige Arbeitsweisen und Prozessstrukturen und sucht den konstruktiven Austausch, um neue Initiativen für eine nachhaltige Zukunft zu realisieren. communicode versteht sich beim Nachhaltigkeits-Kongress in auch als Gast, der ebenso von den anderen Unternehmen lernen und den Synergieeffekt der Veranstaltung konkret nutzen möchte.

Der Nachhaltigkeits-Kongress beginnt am 9. September um 9 Uhr im Tagungs- und Stadthotel Franz und endet nach sechs Vorträgen sowie weiteren Aktivitäten mit dem Get2gether um 15 Uhr. Das barrierefreie Inklusionsunternehmen Hotel Franz feierte unlängst sein 10jähriges Bestehen und unterstreicht die nachhaltige Mission des Kongresses. Gemeinsam mit den FONARU Partnern freut sich communicode auf rege Teilnehme und interessante sowie nachhaltige Inspiration.



Über communicode: communicode - building digital bridges

Als Full-Service Digitalagentur für E-Commerce und Business Transformation entwickelt communicode erfolgreiche Kommunikations- und Omnichannel Lösungen für internationale Kunden. Die Innovationskraft, die mit der Digitalisierung einhergeht, begeistert uns immer wieder aufs Neue. Wir treten an, um Menschen und Märkte sinnvoll zu verbinden und Unternehmen digital erfolgreicher zu machen. Unsere interdisziplinären Spezialisten denken, gestalten, realisieren und betreiben Lösungen für die großen Themen im Digital Business: Customer Experience, E-Commerce & Omnichannel, Product Information Management sowie Marketing Automation.

Die Unternehmenstochter infuniq Systems bietet eine flexible PIM-Plattform für digitale Transformation an. Führende Anbieter wie SAP, salesforce, CELUM, shopware und AWS sind Technologie-Partner von communicode. Zu den Kunden zählen Unternehmen wie Vorwerk, Medion, Triumph, Olymp, thyssenkrupp oder Turck.



Über den BVMW:

Der BVMW - Bundesverband mittelständische Wirtschaft mit Sitz in Berlin agiert als Netzwerk für den deutschen Mittelstand und vertritt seine Interessen berufs- und branchenübergreifend. Er leistet überparteiliche Verbandsarbeit und unterhält zahlreiche Expertenräte und Kommissionen zu allen wichtigen Themen, die den deutschen Mittelstand betreffen. Auf allen politischen Ebenen ist es dem BVMW gelungen, die Interessen des deutschen Mittelstands erfolgreich zu vertreten und konkrete Ergebnisse zu erzielen. Darüber hinaus pflegt der BVMW auch außerhalb Deutschlands ein internationales Netzwerk.



