Nächstes virtuelles Azubi-Speed Dating bei communicode

Der Digitalsektor wächst stetig und die Anforderungen an digitale Produkte und Dienstleistungen mit ihm. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, sind IT-Fachkräfte gefragter denn je. Darum bemüht sich die Full-Service-Digitalagentur communicode jedes Jahr früher darum, neue Auszubildende für das kommende Ausbildungsjahr für sich zu gewinnen. Am 23. März 2022 veranstaltet communicode darum das nächste virtuelle Azubi-Speed Dating.

Bis zu zwölf Bewerber können an diesem Tag mit ihren potenziellen neuen Arbeitskollegen sprechen und sich ihnen vorstellen.



Darüber hinaus bekommen sie die Möglichkeit, sich ein Bild davon zu machen, was es bedeutet, eine Ausbildung als Fachinformatiker*in für Anwendungsentwicklung oder Systemintegration bei communicode zu durchlaufen. Ein Hauptaugenmerk des Geschäftsmodells von communicode liegt auf Anwendungsentwicklung und Systemintegration, weshalb das Fachwissen der etablierten Kollegen bereits sehr umfangreich ist. Gerne geben sie ihre Kenntnisse an die nächste Generation junger Fachinformatiker*innen weiter. Die Bewerbenden erwartet bei communicode ein sicherer Arbeitsplatz mit langfristiger Perspektive für die fachliche und persönliche Weiterentwicklung.



Bewerbungsformat schon in der Vergangenheit erfolgreich

Das Azubi-Speed Dating hat sich in den vergangenen Jahren bereits mehrere Male als Format für die Sichtung möglicher Ausbildungsbewerber ausgezahlt. Das Speed Dating-Format selbst ermöglicht allen Bewerber*innen eine niedrige Hürde, um mit einem neuen Arbeitgeber ins Gespräch zu kommen und sich vorzustellen. Die lockere und unkomplizierte Durchführung spiegelt die Zusammenarbeit bei der Full-Service-Digitalagentur wider. Auf alle Interessierten wartet bei communicode eine Ausbildung voller spannender Aufgaben und Möglichkeiten.

Während des Speed Datings treffen die Bewerber*innen auf Mitarbeiter bei communicode, die ihnen gerne das betriebliche Umfeld vorstellen und ihnen einen kleinen Vorgeschmack auf das geben, was eine Ausbildung im Bereich der Fachinformatik bei communicode bedeutet.



Das Azubi-Speed Dating startet am 23. März um 9 Uhr und wird um 12.40 Uhr mit einer gemeinsamen Verabschiedung beendet. Jede*r Bewerber*in bekommt 15 Minuten für ein persönliches Bewerbungsgespräch eingeräumt, um sich selbst und die eigenen Qualitäten vorzustellen. Um zum Azubi-Speed Dating eingeladen zu werden, ist eine vorherige schriftliche Bewerbung auf die entsprechende Stellenanzeige die Voraussetzung. Daher gibt es keinen anderen Anmeldeprozess für die Veranstaltung.