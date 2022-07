Digital Experience Day: Am 25.08.22 geht die Swipe Con in die 3. Runde

Bielefeld, 28.07.2022. Am 25. August ist es wieder soweit: Mit der Swipe Con veranstalten die beiden Digitalagenturen comspace und u+i interact bereits zum 3. Mal eine virtuelle Konferenz, bei der sich einen Nachmittag lang alles rund um das digitale Business dreht.



In zwei parallelen Streams gibt es spannende Sessions aus den Bereichen Marketing und Experience sowie Innovation und Tech . Die Speaker*innen stellen aktuelle Trends, Praxis-Insights und Visionen vor, wie mehr Integration, Interaktion und Nachhaltigkeit im digitalen Business gelingen kann und welche neuen Möglichkeiten sich auftun.



Die Themen reichen dabei von WhatsApp for Business als direktem Kundenkanal über Hacks für das Customer Relationship Management bis hin zu Personalisierung in Zeiten von DSGVO und Einblicken in ein Impact Startup, das Unternehmen dabei unterstützt ihren Klimabeitrag zu leisten.



Die Talks starten um 14 Uhr, der letzte Vortrag endet gegen 17 Uhr und ab 18.30 Uhr wird zum analogen Ausklang mit Snacks, Getränken und Netzwerken auf die comspace Dachterrasse über den Dächern von Bielefeld eingeladen (Elsa-Brändström-Straße 2-4, 33602 Bielefeld).



Noch sind Plätze frei, alle Infos und Anmeldung unter swipe-con

Bei Fragen steht das Swipe Con-Team gerne zur Verfügung:



comspace

Anke Lorge (Marketing)

E-Mail: anke.lorge@comspace.de



u+i interact

Denise Grewing (Event and Marketing Manager)

E-Mail: event@uandi.com



Über comspace: comspace entwickelt komplexe Weblösungen für Mittelständler und Großunternehmen. Die Digitalagentur mit Tech-Fokus liefert seit 2002 höchste Qualität in Code und Projektmanagement. Beratung, Entwicklung, Services: Mit rund 100 Kolleg*innen wird die gesamte Bandbreite abgedeckt. Dabei setzt das Team auf starke Lösungen für Content Management und Digital Asset Management und baut individuelle Schnittstellen zu Drittsystemen.



Namhafte Kunden wie Coppenrath & Wiese, die Hans-Böckler-Stiftung, KWS Saat, die Meyer Werft, Otto Bock oder Weidmüller vertrauen auf diese Expertise, die langjährige Erfahrung der Kolleg*innen in ihren Technologien und die Leidenschaft des Teams für erfolgreiche Projekte und nachhaltige Kundenbeziehungen.



Im Herzen von Bielefeld beheimatet und hybrid unterwegs bedeutet #ArbeitenBeiComspace auch #WorkFromAnywhere. Dazu gehören individuelle Modelle für Arbeitszeiten- und orte und die selbstorganisierte Zusammenarbeit mit so viel Flexibilität wie möglich. Gemeinsam gestalten, testen, verbessern, lernen und eine neue remote Arbeitskultur etablieren ist das Ziel. www.comspace.de

Downloads zu dieser Pressemitteilung: