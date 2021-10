Sitecore Experience Awards 2021: netzkern überzeugt mit Cloud-Lösung und Website-Baukasten im Einsatz bei RWE

(press1) - 6. Oktober 2021 - netzkern - part of Macaw hat eine herausragende, effiziente Cloud-basierte Digital Experience für RWE auf Basis von Sitecore realisiert. Einen Vorteil erzielt RWE unter anderem mit dem von netzkern eingeführten und angepassten Sitecore Experience Accelerator (SXA) - einer Lösung, mit der Unternehmen eigenständig professionelle Web- und Microsites in ihrem Corporate Design realisieren können.



RWE setzte als erster netzkern Kunde auf den praktischen Sitecore Website-Baukasten, um Auftritte zu vielfältigen Themen, Projekten und Unternehmen der Gruppe weitestgehend eigenständig im Look & Feel der RWE-Website umzusetzen. Die Online-Redaktion und das Team der Konzernkommunikation können die digitalen Angebote dadurch sehr frei, flexibel und professionell weiterentwickeln - und dass, ohne externe Kosten zu verursachen. Um eine neue Seite mit vorhandenen Styles und Komponenten zu erzeugen, sind keine Entwickleraufwände nötig. Schnell den Content einstellen und die neue Microsite kann in wenigen Stunden produktiv online sein. Alles im Corporate Design und eingebettet in den Best Practices von Sitecore zu Seitenstrukturen und mit der Möglichkeit zur Personalisierung, Optimierung, Skalierung in der Cloud. RWE konnte damit die Prozesse rund um die hochprofessionelle Digital Experience weiter vereinfachen, beschleunigen und kann in seiner Darstellung unabhängiger von der IT und von Agenturpartnern agieren.



Für die herausragende gesamte Digital Experience in der Cloud und diese Leuchtturmanwendung wurden netzkern und RWE bei den Sitecore Experience Awards 2021 im Bereich "Best Innovation with Emerging Technologies" mit einer Honorable Mention ausgezeichnet. Bei dem Sitecore-Award bewerben sich jedes Jahr mehrere hundert Unternehmen aus Deutschland und der ganzen Welt.



"Sitecore Experience Accelerator ermöglicht uns, schnell und unkompliziert Webauftritte mit überzeugender User Experience im Corporate Design aufzuziehen und eigenständig auszubauen. Für einen wachsenden und sich wandelnden Konzern wie die RWE ist es wichtig, agil und effizient neue digitale Angebote aufbauen zu können. Über die Auszeichnung freuen wir uns sehr. Sie unterstreicht, dass wir auch im Bereich Online-Kommunikation und IT großen Wert auf innovative, effiziente Lösungen legen, die Ressourcen sparen und Prozesse beschleunigen", erklärt Dietmar Köller, Head of Online IT bei RWE.



"Auch dieses Jahr konnten wir mit einem herausragenden Kundenprojekt beim Sitecore Experience Award begeistern. Die Auszeichnung in der Innovations-Kategorie belegt, dass wir mit unseren Services wichtige Impulse für dein exzellentes Marketing von heute und morgen bieten. RWE spart mit SXA Zeit, externe Agenturkosten und ist flexibler in der Darstellung auf Themen-Websites und Microsites", sagt Daniel Schulten, Geschäftsführer von netzkern - part of Macaw.



Cloud-basierte Digital Experience bei RWE - mit Sitecore und netzkern



Der RWE Konzern ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Erneuerbaren Energien. Mit klarem Wachstumskurs. Dabei agiert RWE dicht am Puls der Zeit und ist ein wichtiger Treiber des Wandels in das regenerative Zeitalter. Durch Innovationen und Investitionen schafft die neue RWE die Basis für eine klimaneutrale Zukunft. Zentrales Ziel der Online-Kommunikation von RWE ist es, die Öffentlichkeit an dieser Transformation teilhaben zu lassen.



Deshalb setzt RWE auf eine state-of-the-art Lösung mit Sitecore Experience Platform im SaaS-Model im Zentrum. netzkern liefert als digitale Leadagentur Unterstützung beim Betrieb und dem Ausbau der digitalen Angebote des DAX Konzerns. Seit dem Relaunch der neuen rwe.com geht es vor allem um die permanente Evolution der Digital Experience, der Performance, der Features und der Technologie. Seit Ende 2020 gibt der Sitecore Experience Accelerator einen wichtigen Transformationsschub. Die Sitecore-Lösung beinhaltet rund 100 vorkonfigurierte Drag-and-Drop-Komponenten, die Kunden individuell anpassen können. Sämtliche Komponenten, Vorlagen und Layouts können einfach für neue Projekte übernommen werden. Seitenlayouts im Grid-Stil helfen Content-Autoren bei der Erstellung von Seiten, die für die verschiedensten Geräte benutzerfreundlich sind. Themes/Styles und Content können unabhängig und parallel bearbeitet werden. Projektvorhaben-Seiten sind nur für einen gewissen Zeitraum verfügbar, z. B.:

https://fewbalticii.rwe.com/

https://grasas.rwe.com/

https://kallmyrberget.rwe.com

https://sodra-midsjobanken.rwe.com/



Der DAX30 Konzern RWE ist eines der weltweit führenden Unternehmen für Erneuerbare Energien und beschäftigt weltweit rund 20.000 Menschen. Von Deutschland und Europa über die USA bis nach Asien: RWE ist rund um den Globus tätig.

netzkern / Macaw wurden als Sitecore Platinum Partner bereits mehrfach mit den begehrten Awards von Sitecore ausgezeichnet:

- Sitecore Experience Awards 2020 | Schmitz Cargobull

Kategorie: Most Intelligent Content Optimization

- Sitecore Experience Award 2020 | Düsseldorf Airport

Kategorie: Most Impactful Human Connections in a Changing World

- Sitecore Experience Awards 2020 | VGZ

Kategorie: Most Impactful Human Connections in a Changing World

- Sitecore Experience Awards 2019 | Festool

Kategorie: Best Personalized Experience

- Sitecore Experience Awards 2019 | Volkswagen PON Financial Services

Kategorie: Best Business ROI

- Sitecore Experience Awards 2018 | Vonovia

Kategorie: Best Business ROI

- Sitecore Experience Awards 2018 | Smurfit Kappa

Kategorie: Best Use of Sitecore as a DXP

- Sitecore Experience Awards 2016 | Heineken

Kategorie: Regional Ultimate Experience

- Sitecore Experience Awards 2015 | NWB Verlag

Kategorie: Best Use of Commerce

- Sitecore Experience Award 2015 | EWE AG

Kategorie: Best Sitecore Digital Strategy