netzkern erstellt Storytelling-Microsite für Aktion Mensch-Kampagne

(press1) - 19. August 2021 - Die Aktion Mensch, die größte private Förderorganisation im sozialen Bereich in Deutschland, klärt in ihrer aktuellen, seit 19.8. laufenden Kampagne "Orte für alle" über alltägliche Barrieren im Leben von Menschen mit und ohne Behinderung auf. netzkern, die Lead-Digitalagentur der Aktion Mensch, hat Konzept, Gestaltung und technische Realisierung der Microsite zur Kampagne mit einem Storytelling-Gamification-Ansatz übernommen. Die Nutzer erhalten auf https://www.aktion-mensch.de/ortefueralle/ spielerisch Einblicke in die täglichen Herausforderungen von Menschen mit Behinderung. Sie begleiten per Scroll-Story drei Protagonist*innen in ihrem Alltag und lernen dabei exemplarische Barrieren kennen.



- Gia, ein kleinwüchsiger Mann, versucht vergeblich, Geld am Geldautomaten abzuheben, kann im Supermarkt die zu großen Einkaufwägen nicht benutzen, kommt nicht an die Waren in der Tiefkühltruhe und kann auch seine Pfandflaschen nicht am Automaten loswerden.



- Der Rollstuhl-nutzende Alhassane möchte am Wochenende ausgehen. Aber eine Tram ohne Einstiegshilfe, die Treppe im Club und auch die enge Toilettentür machen ihm und seinen Freunden die Freizeit schwer.



- Kassandra ist eine gehörlose Frau, der sowohl Herausforderungen im Personennahverkehr als auch bei dem beruflichen Besuch einer Konferenz sowie einer Videokonferenz begegnen. So steht sie beispielsweise am Bahnhof und kann die Durchsage zum Gleiswechsel des Zuges nicht vernehmen.



netzkern hat neben der Grundidee, der Konzeption sowie der Gestaltung des Interfaces auch eine leistungsfähige technische Infrastruktur für die Microsite geschaffen, die mehrere zehntausend Zugriffe pro Minute performant bedienen kann. Content und Bildelemente für die grafische Umsetzung der Microsite stammen von der Aktion Mensch bzw. ihren Partnern.



Zur Aktion Mensch-Aufklärungskampagne



Die Microsite ist Teil der Aktion Mensch-Kampagne, die von der Werbeagentur KolleRebbe und der Kommunikationsagentur fischerAppelt in TV und weiteren Medien bundesweit begleitet wird. Kolle Rebbe zeichnet für den 45-sekündigen TV-Spot verantwortlich, in dem Menschen mit Behinderung mit Barrieren konfrontiert werden sowie für begleitende Online- und Social Media Content-Formate und Ads. Die PR-Unterstützung liegt bei fischerAppelt relations, die mit der Aktion Mensch einen Instagram Take Over umsetzen. Menschen mit Behinderung weisen dabei gemeinsam mit Prominenten auf Barrieren hin.



"65 Prozent der Menschen in Deutschland - sowohl mit als auch ohne Behinderung - stoßen in ihrem Alltag auf Barrieren. Jede davon ist eine zu viel: Denn nur ohne Barrieren sind gleichberechtigte gesellschaftliche Teilhabe und Inklusion möglich. Diesen Missstand rücken wir mit unserer Kampagne in den Fokus. Damit aus Orten mit Behinderung #OrteFürAlle werden. Die mit Unterstützung von netzkern erstellte Microsite macht spielerisch auf alltägliche und vermeidbare Barrieren aufmerksam. Sie verweist zudem auf verschiedene Möglichkeiten hin, um diese gemeinsam abzubauen", erklärt Christina Marx, Sprecherin der Aktion Mensch.



"Wir sind stolz, unsere Kreativität für ein wichtiges gesellschaftliches Thema wie Inklusion einbringen zu können. Die Microsite steht im Zentrum der reichweitenstarken Kampagne, die in den nächsten Monaten noch weiter über TV und andere Kanäle gespielt wird. Über die Microsite und die vernetzte Aktion Mensch-Website werden Menschen vertiefend aufgeklärt und aktiviert", sagt Daniel Schulten, Geschäftsführer von netzkern - part of Macaw.