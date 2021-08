Düsseldorfer Airport: digital ready to take off

(press1) - 10. August 2021 - netzkern - part of Macaw hat DUS.com konzeptionell, gestalterisch und technisch rundum überarbeitet und zudem sämtliche Inhalte und die Navigation gemeinsam mit dem DUS-Team in einem Review bewertet und optimiert. Die digitale Lead-Agentur des Flughafens Düsseldorf hat die weltweit besten Flughafen-Websites als Benchmark für den neuen, mit der Sitecore Experience Platform umgesetzten Auftritt genommen. DUS.com überzeugt als modernes Mobilitätsportal mit klarem Design und einer detailverliebten Usability, die Reisende und andere Zielgruppen in allen Use Cases bestmöglich unterstützt. Der Auftritt wurde mit einem Kachelprinzip "Mobile First" umgesetzt und ist für die Nutzung mit mobilen Geräten optimiert.



Die neue Website kann ohne weitere Aufwände auch personalisiert werden. Angebote wie Banner oder Folgeseiten lassen sich dadurch automatisiert und in Echtzeit entsprechend den unterschiedlichen Interessen von Zielgruppen/Personas variieren. Das Kommunikations-Team des Düsseldorfer Airports wurde in einem Personalisierungs-Workshop mit den Grundlagen vertraut gemacht.



Das Design: Eleganz und Effizienz in Harmonie



Die Kreativen haben das Corporate Design des Flughafens für die neue DUS.com weiterentwickelt und eine zeitgemäße, elegante Design-Sprache mit viel Weißraum und klaren Bild-Text-Blöcken realisiert. Das Design lässt viel Spielraum, um das Look & Feel einzelner Bereiche, Unterseiten und Landingpages interessant zu gestalten. Ein Ziel des Redesigns war, den Mensch in den Mittelpunkt zu stellen, was mit eigens erstellten People-Fotos umgesetzt wurde. Sie geben der Flughafen-Website eine gewisse emotionale Wärme und unterstreichen die positive Experience, die Reisende am Flughafen erleben. Das von netzkern entwickelte visuelle Design wird auch die Basis für weitere Kommunikationsangebote des Flughafens.



Beste Usability für Redakteure …



Die inhaltlich Verantwortlichen des Flughafens können Content noch einfacher und komfortabler pflegen, Content-Bausteine mehrfach verwenden und rasch neue Angebote live stellen. netzkern hat dafür die größtmögliche Redakteurs-Usability aus der neuesten Version der Sitecore Experience Platform herausgekitzelt.



… und für Nutzer



Reisende können sämtliche Services und Auskünfte dank einer visuell und konzeptionell vereinfachten Darstellung jetzt noch schneller nutzen. Der Flugplan, quasi das Herzstück einer jeden Flughafen-Website, wurde moderner und auf mobilen Endgeräten noch besser lesbar gestaltet. Vielflieger können Flüge favorisieren. Details zu Flügen werden visuell ansprechend und informativ dargestellt.



Und auch der Service für die gewerblichen Partner und Shops des Flughafens wurde verbessert: Sie können eigene Inhalte zu ihren Angeboten auf DUS.com anzeigen lassen. Zudem hat netzkern die DUS Expert Lounge komplett neu in Sitecore aufgesetzt. Expedienten (Reisebüros) erhalten nach Registrierung und Single Sign-on in ihrem eigenen Bereich exklusive Preisvorteile und Voucher sowie Einladungen zu Veranstaltungen und hilfreiche Downloads.



Technisch exzellent mit Sitecore umgesetzt



Die neue DUS.com wurde technisch auf den neuesten Stand gebracht, um größere Performance, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. netzkern hat das neuste Java Script Framework eingesetzt, mehrere Content Delivery Systeme sowie eine Helix Struktur implementiert, die Service API optimiert und von einem Tabellen- auf ein Kachelprinzip umgestellt. Zudem wurde das Job-Tool d.vinci in Sitecore integriert, so dass das Bewerbermanagement via Website nahtlos angebunden ist. Mit der neuesten Version von Sitecore stehen dem Flughafen-Team zudem sämtliche Vorteile einer der weltweit führenden Lösungen für digitale Experience zur Verfügung.



"Wir bieten Reisenden und Geschäftspartnern eine herausragende digitale Erfahrung. Unsere Website kann sich funktionell und gestalterisch mit den besten Flughafen-Auftritten messen. Nach einer coronabedingten Durststrecke freuen wir uns jetzt sehr darauf, wieder viele Reisende bei ihrem Weg von A nach B bestmöglich zu unterstützen", sagt Nicolas Hunloh, Leiter Digital & Social Media am Düsseldorfer Airport.



"Wir haben unsere ganze kreative und technische Leidenschaft in den Relaunch von DUS.com einfließen lassen und eine der elegantesten, aufgeräumtesten und am besten nutzbaren Flughafen-Websites in Deutschland und Europa geschaffen. Wir wollen nichts dem Zufall überlassen und haben in einem UX Consulting-Prozess Anforderungen vom Düsseldorfer Airport in Form von testbaren Wireframes und User Flows immer weiter optimiert. DUS.com ist bestens für die nächsten Jahren aufgestellt, lässt sich äußerst effizient betreiben und erweitern und kann zudem durch Personalisierung für unterschiedliche Nutzergruppen individuell relevanter gestaltet werden", erklärt Daniel Schulten, Geschäftsführer von netzkern - part of Macaw.