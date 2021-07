Neue Websites von Omnicare und DON - Relaunch in Rekordzeit mit Kentico Accelerator Turnkey von netzkern

(press1) - 7. Juli 2021 - Als eines der ersten Unternehmen setzt Omnicare, der Marktführer im onkologischen Großhandel für den ambulanten Bereich, auf die netzkern Lösung Kentico Accelerator Turnkey. In ihr sind gängige Standardkomponenten in der DXP Kentico Xperience bereits direkt verfügbar, leicht anpassbar und ohne individuelle Programmierung sofort einsetzbar. Damit wurde die komplett neu entwickelte Unternehmenswebsite omnicare.de sowie der neue Auftritt der Omnicare-Initiative "Deutsches Onkologie Netzwerk (DON)" don.de in kurzer Zeit realisiert.



Kentico Accelerator Turnkey besitzt vorgefertigte Bootstrap-Module wie Akkordeon, Multi-Tab-Section, Carousel (Slider), Teaser, Cards aber auch Newsletter-Subscription, DSGVO-konformer Formular-Builder, Rich Text Editor, mehrspaltige Layouts sowie Dutzende vorgefertigte Gestaltungsvarianten. Da diese Standardbausteine nur den Designvorgaben von Omnicare und DON angepasst werden mussten, konnten insgesamt rund zehn Wochen Entwicklungsarbeit bei beiden Websites eingespart werden.

Auf Basis der für don.de eingesetzten Module und Komponenten konnten sogar innerhalb des Projekts Elemente bei der Gestaltung der Omnicare Website nach einfachen Adaptionen übernommen werden. Sie wurden mit zusätzlichen Bausteinen erweitert, wie beispielsweise den Apotheken-Finder, Infografiken, Progress Steps Widgets, Linear Cards. Zudem wurde die HR-Software Personio integriert, damit Stellenanzeigen automatisch auf die Omnicare Website geladen werden.



Ein weiterer Vorteil dieser Digital Experience Plattform: Werden Module neu entwickelt oder erweitert, erhalten netzkern Kunden diese Funktionen und Weiterentwicklungen ebenfalls ohne zusätzliche Programmierung.



"Der Kentico Accelerator Turnkey hat uns die Arbeit an unserem neuen Webauftritt erheblich vereinfacht. Wir konnten uns auf die Erstellung des Website-Contents konzentrieren und den Aufwand für die IT-Abteilung bei der technischen Umsetzung minimieren. Damit haben wir erheblich Zeit und Kosten gespart. Auch in Zukunft können wir mit dieser Lösung schnell und einfach neue Website-Angebote ergänzen und integrieren", erklärt Corinna Estrugo Eckstein, Head of Marketing von Omnicare.



"Unser Kentico Accelerator Turnkey ermöglichte es Omnicare, ein modernes Design basierend auf Bootstrap zu implementieren und eine überzeugende neue Website zu launchen. Darüber hinaus konnte Omnicare direkt mit den Inhalten starten und musste nicht warten, bis die Entwicklung abgeschlossen war. In weiteren Schritten ist auch die Personalisierung der Webseiten möglich", sagt David Hefendehl, Mitglied der Geschäftsleitung von netzkern.



Kentico Accelerator Turnkey von netzkern bietet neben der Zeit- und Kostenersparnis auch die Sicherheit der international renommierten Digital-Experience-Plattform Kentico Xperience. Auf sie verlassen sich tausende Kunden weltweit und auch Analysten, wie etwa Forrester, beurteilen sie äußerst positiv. Die One-click-and-go-Lösung von netzkern kann innerhalb einer Stunde in der Microsoft Azure Cloud bereitgestellt werden und steht dann vollumfänglich für den Aufbau der Website-Inhalte zur Verfügung.