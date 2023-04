(press1) - München, 19. April 2023 - In der heutigen digitalen Welt ist der Datenschutz ein immer wichtigeres Thema. Immer mehr Menschen legen Wert darauf, dass ihre Daten sicher und geschützt sind. Cookies, kleine Textdateien, die auf dem Computer der NutzerInnen gespeichert werden, um ihre Präferenzen und Aktivitäten auf der Website zu verfolgen, sind ein wichtiger Bestandteil vieler Websites. Allerdings müssen Website-Betreiber seit Einführung der DSGVO in 2016 sicherstellen, dass sie die Einwilligung der Nutzer für die Verwendung von Cookies einholen und dass sie die Nutzerdaten entsprechend schützen.



Doch wie viele NutzerInnen stimmen den Cookies zu und wie ist deren Einstellung zum Datenschutz? Hierzu gibt es bis dato keine aktuellen Zahlen in Deutschland. Das Whitepaper von DELUCKS schließt diese Lücke durch eine Befragung von 550 Menschen unterschiedlichen Alters, Bildungsgrads und Geschlechts.



"Wir bei DELUCKS legen großen Wert auf den Schutz der Privatsphäre unserer Kunden und ihrer NutzerInnen", sagt Severin Lucks, Gründer und Geschäftsführer von DELUCKS. "Mit diesem Whitepaper möchten wir Website-Betreibern helfen, ihre Website datenschutzkonform zu gestalten und gleichzeitig ein optimales Nutzererlebnis zu bieten."



Das Whitepaper ist ab sofort kostenlos auf der Website von DELUCKS verfügbar und kann unter folgendem Link heruntergeladen werden:



https://delucks.com/onpage-seo/whitepaper-zu-cookie-bannern-und-website-datenschutz/



Über DELUCKS:



DELUCKS ist eine Performance-Marketing-Beratung und Softwarefirma mit Sitz in München. Das Unternehmen bietet umfassende Lösungen für SEO, Online-Werbung und Web-Analytics. Seit der Gründung im Jahr 2006 hat DELUCKS zahlreiche nationale und internationale Kunden betreut und ist bekannt für seine kreativen und effektiven Strategien im Bereich digitales Marketing.