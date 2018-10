UEBERBIT launcht Plattform für Wein- und Tourismusmarketing pfalz.de

Als Tor zur Pfalz präsentiert sich die Plattform pfalz.de: Mit einem großen Gesamtauftritt sowie zahlreichen Satellitenseiten rücken die Werbe-Organisationen Pfalzwein e. V., Pfalz.Marketing e. V. und Pfalz.Touristik e. V. die Vorzüge der Region gemeinsam in den Vordergrund und bieten daneben vielfältige Kontaktpunkte für Freundinnen und Freunde des Wein- und Urlaubslandes im Netz. Technisch ermöglicht dies ein flexibles Multi-Domain-Konzept auf Basis des Content-Management-Systems und -Frameworks Drupal 8.



Bereits 1997 begleitete UEBERBIT die Gebietsweinwerbung Pfalzwein e. V. beim Launch ihres ersten Webauftrittes, seit rund 18 Jahren betreut sie die Mannheimer Digitalagentur auch im Verbund mit ihrem Pfälzer Marketing- sowie dem Touristik-Partner. Damit die drei Organisationen ihre gemeinsame strategische Ausrichtung durch die Bündelung ihrer Botschaften und Aktivitäten noch effizienter nutzen können, schuf UEBERBIT eine übergreifende technische Infrastruktur für eine zentrale Plattform mit beliebig vielen Einzelauftritten.



Die Belange aller Interessengruppen aus dem B-to-B-Bereich, Fachpublikum und Endkunden - Winzer und Verbände, Gastronomen und andere Unternehmen, Wanderer und Kulturreisende etc. - spiegelt das neue Konzept für die Marke Pfalz wider. Mithilfe von Personas und User Stories entwickelte das UEBERBIT-Team den thematisch-inhaltlichen Aufbau der Plattform. Anhand von simulierten Suchmaschinenanfragen gestaltete es neben den Themenseiten auch zielgruppenspezifische Landingpages einschließlich jeweils ergänzender Themenvorschläge für mehr Sichtbarkeit und Wahrnehmung im Web.



Ein smartes Bild- und Navigationskonzept ermöglicht den raschen Einstieg in die vielfältigen Inhalte des Auftrittes - über aktuelle Teaser, Themenkacheln und -Icons sowie ein Burger-Menü-Icon mit situationsbezogenen Zugängen. Seitenbesucher, die via Suchfunktion recherchieren möchten, können dies über die leistungsstarke Volltextsuche sowie die thematische Quick Search am Seitenkopf tun.



Bei der Entwicklung der auch für mobile Geräte optimierten Multisite auf Basis von Drupal 8 stellte UEBERBIT sicher, dass alle Inhalte und Themen leicht auffindbar sind. Vielfältige Inhalte der Destinationsdatenbank Deskline von feratel, wie Unterkunftsdaten, Event-Termine, Locations, Attraktionen etc., integrierte UEBERBIT via Schnittstelle in das Gesamtangebot, Karten- und Tourendaten werden automatisiert von Outdooractive bezogen. Den eingebundenen, aber eigenständigen Pfalz-Shop realisierte das UEBERBIT-Team auf Basis der Open-Source-Software Shopware.



Das Asset Management der Plattform hält für die Redakteurinnen und Redakteure der Werbegemeinschaften unterschiedlichste Inhaltselemente und -typen vor, mit denen sie Seiten erstellen und pflegen können. Das Multi-Domain-Konzept der Plattform erlaubt es ihnen, jederzeit mit geringer externer Unterstützung weitere mehrsprachige Websites anzulegen - etwa für Kampagnen wie die alljährliche Wahl der Pfälzischen Weinkönigin, die Weinmesse "Wein am Dom" oder den "Erlebnistag Deutsche Weinstraße". Unterstützend werden die Themenseiten und Landingpages über die Social-Media-Kanäle und via Newsletter-Marketing intensiv bespielt.



Den Rollout der Pfalz-Plattform startete UEBERBIT im Anschluss an Schulungen für das Redaktionsteam bereits ein halbes Jahr vor dem Live-Gang von pfalz.de mit der Kampagnenseite pfalzcard.de als Pilot-Auftritt.

UEBERBIT GmbHUnternehmenskommunikation: Susanne PhilippRheinvorlandstraße 768159 MannheimTel. +49 621 172 05 0Fax +49 621 172 05 199E-Mail: mailto:susanne.philipp@ueberbit.de Die Digitalagentur UEBERBIT unterstützt ihre Kunden mit passgenauen Strategien, Lösungen und Services bei ihren Herausforderungen der digitalen Transformation. Als erfahrener Technologiepartner entwickelt sie zukunftsfähige Anwendungen für alle digitalen Kanäle und bietet Services für Marketing, Hosting und Betrieb.Die 1996 gegründete und bis heute inhabergeführte UEBERBIT GmbH arbeitet für nationale und internationale Auftraggeber in ganz Deutschland. Neben ihrem Hauptsitz in Mannheim betreibt sie Büros in Berlin und Stralsund.UEBERBIT plant, realisiert und betreibt zukunftssichere Anwendungen, die speziell auf die Anforderungen ihrer Kunden zugeschnitten werden und sich flexibel auch in komplexe und gewachsene IT-Architekturen integrieren. So begleitet das Unternehmen seine Kunden schrittweise auf deren Weg der Digitalisierung.Das unabhängige Kunden-Rating Benchpark bescheinigt UEBERBIT bereits seit 2005 eine 'exzellente Zufriedenheit' ihrer Auftraggeber. Außerdem trägt die Digitalagentur seit 2016 das Gütesiegel "Trusted Agency" des Bundesverbands Digitale Wirtschaft (BVDW).