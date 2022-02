Voycer Digital GmbH: Customer Experience (CX)-Score / Diese Consumer Electronic-Hersteller haben die beste Basis für eine gute Customer Experience

(press1)

Neuer Branchenstandard zur Customer Experience auf digitalen Markenauftritten von Herstellern

Top-50 Ranking Consumer Electronic Branche

Samsung und Huawei auf Rang 1 / Bestplatzierter deutscher Hersteller Leica auf Rang 8

München, 01. Februar 2022 - Voycer führt mit dem CX-Score in Zusammenarbeit mit dem HighText Verlag und dem Marketing-Institut der LMU einen neuen Branchenstandard ein. Dieser bildet ab inwieweit Hersteller auf ihren deutschen digitalen Markenauftritten die Voraussetzungen für eine gute Customer Experience geschaffen haben.Nicht erst seit Corona und der draus resultierenden massiven Verlagerung der Kundenbeziehung in den digitalen Raum nimmt die Customer Experience einen massiven Stellenwert in der Unternehmensstrategie von Herstellern ein.Kunden erwarten heute eine ausgezeichnete Customer Experience (CX) auf allen Ebenen und weit mehr als redaktionelle Produktinformationen und einen reibungslosen Bestellvorgang. Das soll der CX-Score abbilden. Es wird in den Bereichen passive CX (alles was der Kunde an Informationen konsumieren kann wie z.B. ein Magazin), aktive CX (alles an dem der Kunde sich aktiv beteiligen kann wie z.B. Produktbewertungen) und Point of Sale (alle Services und Angebote) analysiert, inwieweit verschiedene Funktionalitäten bereits vorhanden sind, um eine gute digitale Kundenbeziehung aufzubauen. Sind alles Elemente vorhanden, kann ein Maximal-Wert von 100 erzielt werden.Das Ergebnis in der Consumer Electronic BrancheDas beste Ergebnis im Ranking erzielen Samsung und Huawei mit starken 91 Punkten gefolgt von Canon, Apple und GoPro mit jeweils 88 Punkten. Den dritten Platz auf dem Siegertreppchen teilen sich Bose und Microsoft. Auf Platz 8 des Rankings platziert sich als erste Hersteller mit deutschem Headquarter Leica (81 Punkte).Die Top-Platzierten bedienen die drei Bereiche CX passiv und aktiv, sowie Point of Sale (POS) durchgängig gut. Der POS ist in der Regel voll funktional abgedeckt, das Informations- und Service-Angebot vielfältig und der Kunde erhält die Chance selbst das Erlebnis im Kontext der Marke mitzugestalten.Der durchschnittliche CX-Score bei den 50 umsatzstärksten Herstellern mit deutschen Online-Auftritten liegt bei 69 (von 100). Damit zeigt sich, es besteht Handlungsbedarf. Denn obwohl die Top-Scorer einen Wert um die 90 erzielen, klaffen bei einigen Herstellern noch deutliche Lücken. 10Prozent der im Ranking gelisteten Unternehmen erzielen noch nicht einmal die Hälfte der möglichen Punkte. Und das, obwohl die Consumer Electronic Branche in Sachen Digitalisierung und E-Commerce eigentlich ein Vorreiter ist. Der Bereich der passiven Customer Experience wird zwar bereits gut von den Marken abgedeckt, aber vor allem dort, wo der Kunde selbst aktiv die Customer Experience mitgestalten kann, gibt es bei den meisten Herstellern noch Nachholbedarf.Das gesamte der Top-50- Ranking finden sie unter: https://www.ibusiness.de/cx-score/ Details zur Methode finden Sie unter https://data-driven-customer-centricity.com/cx-score/ Über das CX-Score-RankingDer Score ist das Ergebnis der Analyse digitaler deutscher Markenauftritten von Herstellern. Der Gesamt-Score, der maximal bei 100 Punkten liegt, setzt sich aus verschieden gewichteten Punkten der drei untersuchten Kategorien CX Passiv (u.a. Newsletter, Magazin/Blog, Beratung, Social Media-Integration), CX Aktiv (u. a. Chat, Feedbackformulare, Produktbewertungen) und dem digitalen POS (u.a. Onlineshop, Sortimentstiefe, Händlersuche) zusammen. In den drei Bereichen wird eine Vielzahl verschiedener Positionen und Features untersucht, bei denen unterschiedlich gewichtete Punkte vergeben wurden. Analysiert und gerankt wurden die deutschen Onlineauftritte der 50 umsatzstärksten Marken der Consumer-Electronic-Branche. Der CX-Score wird jährlich ermittelt und zur Verfügung gestellt von Voycer, dem Institut für Marketing der Ludwig-Maximilians-Universität München und dem Zukunftsforscher für interaktives Business, iBusiness.Über VoycerDie Voycer Digital GmbH ist ein Customer Experience Lösungsanbieter, der Unternehmen hilft, ihre Direct-to-Customer Strategie erfolgreich umzusetzen. Mit eigener Beratungsmethode inkl. Prototyping und Software-as-a-Service-Technologie hilft Voycer die Kunden besser kennen zu lernen und unterstützt die Kundenaktivierung- und Kundenbindung. Über die modulare Technologie können Marken interaktive Engagement-Angebote auf dem eigenen Markenauftritt und innovative Loyalty-Ansätze umsetzen.Durch konsequente Weiterentwicklung der Lösung ist Voycer gemeinsam mit dem Partner Ingenico Marketing Solutions heute der einzige Anbieter, der Engagement und Loyalty in einem innovativen Loyalty-Programm verbindet, das sowohl den Kauf als auch das gesamte Engagement der Kunden incentiviert. Zum Kundenkreis gehören unter anderem ABB, ABUS, BayWa, Kaut-Bullinger, LG und uvex.Weitere Informationen unter www.voycer.com Kontakt:Melanie SeidelCCOPhone +49-89-8099078-09