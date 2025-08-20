Fraunhofer IML bestätigt erneut Leistungsfähigkeit von LEA Reply - KI-Assistenten setzen neue Maßstäbe in der Lagerverwaltung
20.08.2025, 13 Uhr - Reply Deutschland SE
Das Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik (IML) hat 2025 zum sechsten Mal in Folge das Warehouse-Management-System (WMS) LEA Reply™
von Logistics Reply erfolgreich validiert. Die Cloud-native Plattform erfüllte alle rund 3.000 Prüfkriterien und ist damit auch weiterhin auf dem Logistik-IT-Portal "Warehouse Logistics" gelistet - einer der wichtigsten Vergleichsdatenbanken für moderne Lagerverwaltungssysteme.
Die unabhängige Prüfung folgt einem standardisierten Verfahren und bewertet unter anderem Funktionstiefe, Systemarchitektur und Einsatzflexibilität. In diesem Jahr lag ein besonderer Fokus auf den KI-Funktionalitäten. Mit "GaliLEA" , der vollständig in LEA Reply™ integrierten KI-Plattform, profitieren Anwender von spezialisierten Assistenten, die Prozesse im Lageralltag spürbar beschleunigen und vereinfachen, was langfristig zu geringeren Betriebskosten führt. Dazu zählt der Agent "Smart Search", der die Datensuche im System in natürlicher Sprache ermöglicht, ebenso wie weitere Agenten, die gezielt wiederkehrende Aufgaben übernehmen.
"GaliLEA" ist bereits heute ein Best Practice für den Einsatz von KI in der Lagerverwaltung. Fraunhofer plant deshalb, künftig zusätzliche Auswahlkriterien für KI-Modelle aufzunehmen - orientiert an den Standards, die Logistics Reply mit LEA Reply™ etabliert hat.
Die erneute Validierung unterstreicht, dass sich die Investitionen in KI und die modulare Plattformarchitektur im täglichen Lagereinsatz bewähren - und dass Logistics Reply seine technologische Führungsrolle im Bereich Warehouse-Management weiter ausbaut.
Reply
Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com
Logistics Reply
Logistics Reply bietet innovative Softwarelösungen für die effiziente und vernetzte digitale Supply Chain, in der verschiedene Partner, Systeme, Mensch und Maschine nahtlos zusammenarbeiten und dabei die neuesten technologischen Konzepte wie KI, Robotik, Wearables und IoT nutzen. Logistics Reply begleitet seine Kunden bei ihrer Transformation und bringt über 20 Jahre Erfahrung und fundiertes Wissen zu Technologien und Supply-Chain-Prozessen ein, um Time-to-Value zu beschleunigen und Qualität nachhaltig zu sichern. www.reply.com/logistics-reply/de
Downloads zu dieser Pressemitteilung:
Mit LEA Reply die Prozesse im Lageralltag beschleunigen
Copyright: StockRocket / istockphoto.com Dateityp: jpg Größe: 165 KByte
Pressekontakt:
Reply Deutschland SE
Sandra Dennhardt
Uhlandstraße 2
60314 Frankfurt am Main
Tel: +49 170 4546229
Fax:
marketing@reply.de
http://www.reply.com
- Fraunhofer IML bestätigt erneut Leistungsfähigkeit von LEA Reply - KI-Assistenten setzen neue Maßstäbe in der Lagerverwaltung [20.08.2025, 13 Uhr]
- REPLY: "Reply AI Filmfestival" - diese zehn Finalisten zeigen das kreative Potenzial von KI [29.07.2025, 08 Uhr]
- REPLY: IEO und Laife Reply verbessern das Mammografie-Screening mit KI-basierten Agenten [24.07.2025, 14 Uhr]
- Roboverse Reply bei der EnRicH 2025 mit dem "Best Performance Award" ausgezeichnet [18.07.2025, 13 Uhr]
- Valorem Reply bringt KI-gestützte Bilderkennung auf die internationalen Kunstmessen von Art Basel [09.07.2025, 14 Uhr]
- "Reply AI Music Contest": Gewinnerin des ersten internationalen Wettbewerbs für KI-gestützte Live-Performances bekannt gegeben [07.07.2025, 16 Uhr]
- Reply kündigt Zusammenarbeit mit OpenAI im Rahmen des Services Partner Program an [30.06.2025, 13 Uhr]
- Reply gibt die Finalisten des ersten "AI Music Contest" bekannt, die beim Kappa FuturFestival in Turin auftreten [26.06.2025, 13 Uhr]
- Storm Reply und Audi setzen mit agentenbasierter KI neue Maßstäbe für das Cloud Management [03.06.2025, 15 Uhr]
- Reply präsentiert die Jury des ersten "AI Music Contest" [23.05.2025, 14 Uhr]