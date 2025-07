Roboverse Reply bei der EnRicH 2025 mit dem "Best Performance Award" ausgezeichnet

Roboverse Reply , das auf Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisierte Unternehmen der Reply Gruppe, wurde beim European Robotics Hackathon (EnRicH) 2025 mit dem "Best Performance Award" in der Kategorie "Unmanned eXpeditory Vehicle (UXV) Cooperation" ausgezeichnet. Die Experten überzeugten durch den erfolgreichen Einsatz einer intelligenten Robotik-Lösung, bestehend aus zwei mobilen Robotern und einer Drohne, zur Unterstützung von Einsatzkräften in hochriskanten Umgebungen.



Der vom Fraunhofer-Institut für Kommunikation, Informationsverarbeitung und Ergonomie (FKIE) und dem österreichischen Amt für Rüstung und Wehrtechnik (ARWT) veranstaltete Wettbewerb forderte Teams aus aller Welt auf, innovative Lösungen für Einsätze bei nuklearen Zwischenfällen, großflächigen Katastrophen und anderen Hochrisiko-Szenarien zu entwickeln. In der realitätsnahen Kulisse eines Atomkraftwerks musste die Technik unter extremen Bedingungen bestehen.



Roboverse Reply trat gemeinsam mit ELP an, einem Unternehmen, das auf die technische Ausstattung für polizeiliche und militärische Entschärfungsdienste spezialisiert ist. Zum Einsatz kam ein hochvernetztes System bestehend aus zwei "Spot"-Robotern von Boston Dynamics sowie einer autonomen Drohne von DJI. Die eigens entwickelte Roboverse Reply Platform gewährleistete dank fortschrittlicher KI-, Mesh-Radio-, WiFi- und Edge-Computing-Technologien eine nahtlose Zusammenarbeit der unterschiedlichen Systeme.



Die mobilen Roboter und die Drohne konnte selbstständig schwer zugängliche Bereiche wie ein komplexes Rohrsystem erkunden. Mithilfe modernster Sensorik und KI-gestützter Analyse lieferten sie präzise Echtzeitdaten, kartierten das Gelände und identifizierten zuverlässig Gefahren wie Strahlungsquellen und Minen sowie Attrappen verletzter Personen. Ein besonders kritisches Einsatzszenario ließ sich per Virtual-Reality-gestützter Fernsteuerung meistern: Über einen Greifarm am Roboter gelang es, ein sicherheitsrelevantes Ventil zu schließen und so die Freisetzung von Gefahrstoffen zu verhindern.



"Autonome Systeme werden zunehmend zu aktiven Partnern im Einsatzgeschehen", sagt Filippo Rizzante, CTO von Reply. "Mit der Roboverse Reply Platform verknüpfen wir Drohnen, Robotik und immersive Steuerung zu einer intelligenten Lösung, die Einsatzkräfte gezielt unterstützt. Bei der EnRicH 2025 haben wir gezeigt, wie autonome Maschinen auf Gefahrenlagen reagieren, vorausschauend handeln, im Verbund kooperieren und gemeinsam mit Menschen komplexe Szenarien bewältigen. Damit präsentieren wir nicht nur technologische Innovationen, sondern eine Lösung für die vernetzte Rettungsmission der Zukunft."



Mit diesem Erfolg schließt Roboverse Reply an die Auszeichnungen bei der AIRA Challenge und der ELROB im Vorjahr an und unterstreicht erneut seine führende Position im Bereich autonomer Robotik-Lösungen für Zivilschutz, Industrie oder kritische Infrastrukturen.





Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Konzeption und Implementierung von Lösungen, die auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien basieren. Mit einem Netzwerk hoch spezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch KI, Big Data, Cloud Computing, digitale Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratung, Systemintegration und Digital Services für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie öffentliche Verwaltung. www.reply.com



Roboverse Reply ist auf die Integrationsszenarien rund um Robotik und Reality Capture mit Mixed Reality spezialisiert, bei denen Cloud- oder On-Premises-Infrastrukturen Enterprise-Ready-Lösungen erfordern. Die Lösungen von Roboverse Reply umfassen KI-Kompetenz mit sensorbasierter Anomalie-Erkennung, Flottenmanagement für das Internet der Roboter-Dinge, digitale Zwillinge und Geschäftslogik, um End-to-End-Support für Kunden zu liefern. Die Roboverse Reply Platform ermöglicht autonome präventive Inspektionen, um die Lebensdauer von Infrastrukturen zu verlängern sowie interaktive Telepräsenz, die für Sicherheitszwecke entscheidend ist. www.reply.com/roboverse-reply/de/

