Reply gibt die Finalisten des ersten "AI Music Contest" bekannt, die beim Kappa FuturFestival in Turin auftreten

Reply , ein international tätiges Unternehmen, das mit Künstlicher Intelligenz (KI) zukunftsweisende Geschäftsmodelle entwickelt, gibt die Finalisten des erstmals ausgetragenen "AI Music Contest" bekannt. Der Wettbewerb schlägt eine kreative Brücke zwischen KI und Live-Performance und bringt vom 04. bis 06 Juli ausgewählte Acts auf die Bühne des renommierten Kappa FuturFestival in Turin - mit einzigartigen, KI-basierten Live-Shows.



Die fünf Finalisten wurden von einer renommierten Jury aus DJs, Produzenten, Moderatoren, Kritikern, Radiomachern sowie visuellen und digitalen Künstlern ausgewählt. Ihre Beiträge verdeutlichen eindrucksvoll, welches Potenzial an der Schnittstelle von elektronischer Musik und KI entsteht. Ein Blick auf die Zahlen zeigt, wie stark die Initiative weltweit Resonanz gefunden hat: Über 900 Einsendungen, darunter 300 vollständig entwickelte Live-Performances, die die kreative Energie von DJs, Musikern, Künstlern, Produzenten und KI-Experten auf einer Bühne bündeln.



Unter dem Motto "Experience of a Beat" waren die Teilnehmenden aufgerufen, KI, Klang, visuelle Kunst und Publikum zu einem immersiven Gesamterlebnis zu verschmelzen. Aus der internationalen Vielfalt hat die Jury nun fünf Acts ausgewählt, die mit ihren innovativen künstlerischen Ansätzen überzeugen konnten - sie alle werden live in Turin auftreten:





I AM JAS (Barcelona): Der DJ kombiniert Afrobeat, Techno und experimentelle Klangtechniken. Mithilfe von KI erweitert er seine Sets um neue Mixing-Methoden.

DeLaurentis (Paris): Die Produzentin setzt in ihren elektronischen Kompositionen KI in Form von KI-generierten Vocals und Echtzeit-Prozessen ein.

Helang (New York): Ihre Musik verbindet Techno mit Trance und legt dabei einen starken Fokus auf digitale Identität und neue Technologien.

Marco Puccini (Mailand): Der Visual Artist nutzt KI, um dynamische visuelle Welten zu erschaffen, die in Echtzeit auf Musik reagieren.

MIRROWLAB (Turin): Das Kollektiv aus Entwicklern und Musikproduzenten lotet in seinem Projekt das Zusammenspiel zwischen algorithmisch generierter Musik und visueller Live-Inszenierung aus.

Die fünf Finalisten treten ambeimjeweils von 14:00 bis 15:30 Uhr live auf. Die Gewinner werden am Ende des Festivals bekannt gegeben.Der "AI Music Contest" ist Teil der, einer Reihe von Technologie- und Kreativwettbewerben, die innovative Bildungsmodelle für junge Talente fördern. Die Community der Reply Challenges zählt inzwischen mehr als 150.000 Teilnehmende aus aller Welt.Reply [EXM, STAR: REY, ISIN: IT0005282865] ist spezialisiert auf die Entwicklung und Implementierung von Lösungen basierend auf neuen Kommunikationskanälen und digitalen Medien. Als Netzwerk hochspezialisierter Unternehmen definiert und entwickelt Reply Geschäftsmodelle, die durch die neuen Modelle von KI, Big Data, Cloud Computing, digitalen Medien und dem Internet der Dinge ermöglicht werden. Reply bietet Beratungs-, Systemintegrations- und digitale Dienstleistungen für Unternehmen aus den Bereichen Telekommunikation und Medien, Industrie und Dienstleistungen, Banken und Versicherungen sowie dem öffentlichen Sektor. www.reply.com