Jan Portz wird Executive Creative Director bei der TWT Group

(press1) - 16. März 2022 - Düsseldorf - Strategische Verstärkung für das Führungsteam von TWT: Seit Ende 2021 zeichnet sich Jan Portz als ECD für die Kreativleistungen der Agenturgruppe verantwortlich. Die Position wurde neu geschaffen und berichtet direkt an CEO Anke Herbener.



Jan Portz blickt auf eine erfolgreiche und mehrfach preisgekrönte Karriere in der Kreativbranche zurück: Vor seinem Wechsel zur TWT Group war er international und interdisziplinär in leitenden Funktionen tätig, zuletzt als Group Creative Director für MRM Germany.



Jan Portz ist unter anderem Mitglied des Art Directors Club, Mentor für deutsche Universitäten und Referent zum Thema Service Design. Zum wiederholten Mal ist er in diesem Jahr in die Jury des Art Directors Club (ADC) berufen worden und wird dort Auszeichnungen in der Kategorie "Interface & Motion Design" vergeben.



"Ich freue mich sehr, dass Jan nun Teil des TWT Teams ist. Er bewegt sich an der Schnittstelle zwischen digitalen Produkten, Innovation und Markenidentität - und steht damit für eine ganzheitliche Kreativ-Kompetenz, die über reine Kampagnen hinausgeht. Mit seiner Expertise werden wir unsere Kunden in den Bereichen Produkt-Entwicklung und Experience Design noch besser entwickeln", sagt Anke Herbener, CEO der TWT Group.



"Als digitale Agenturgruppe trägt TWT eine intrinsische Stärke und Neugierde in sich. Ich freue mich, ab sofort Teil des Teams zu sein und meine Erfahrung in der Verbindung von Storytelling, CX und Technologie einzubringen", so Jan Portz, ECD TWT Group. "Mein Ziel ist klar: Ich möchte Craft und kreative Exzellenz interdisziplinär vorantreiben. TWT soll ein Magnet für kreative Talente werden."

