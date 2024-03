Neue Funktionen für unsere Gratis-KI-Tools

Unsere kostenlosen KI-Tools haben ein Upgrade erhalten und stehen jetzt zur freien Nutzung bereit. Mit diesen Tools können Sie nun mithilfe Ihrer Eingabe individuell PHP-, CSS- und Python-Code sowie vieles mehr erstellen. In einem Video zeigen wir Ihnen gerne, wie das funktioniert.



Wie gelangen Sie zu unseren kostenlosen KI-Tools?

Sie können entweder den Link in der Videobeschreibung verwenden oder auf unserer Website www.eBakery.de unter "Erfolgsrezept und Tools" darauf zugreifen. Dort finden Sie das Menü für unsere KI-Tools. Der erste Schritt besteht darin, sich anzumelden oder einzuloggen, aber das wird alles im ersten Video erklärt. Nachdem wir bereits angemeldet sind, schauen wir uns nun die Neuerungen an. Diese betreffen hauptsächlich die Text-KI-Tools. Beim Durchstöbern fällt auf, dass eine neue Kategorie hinzugekommen ist - unsere Entwickler-Tools. Damit ist es nun möglich, neben Texten wie Blogartikeln oder Hashtags oder Keywords auch Code-Texte generieren zu lassen, sei es PHP, CSS, HTML oder Python. Unser KI-Tool meistert das spielend. Dafür klicken wir auf eines der Entwickler-Tools. Die Sprache spielt dabei eine untergeordnete Rolle, kann jedoch hier festgelegt werden. Manchmal gibt es Anweisungen dazu, wie mit dem Code umzugehen ist, das werden wir gleich noch herausfinden.



Neue Funktionen für Gratis-KI-Tools - Entwickler-Tools

Der Name dient lediglich der eigenen Organisation. Unter diesem Namen wird die Anfrage innerhalb des Accounts gespeichert. Darunter sehen wir, welcher Typ gerade aktiv ist. In diesem Fall möchten wir PHP-Code als Ausgabe haben. Das ist praktisch für schnelle Änderungen. Im Hauptfeld wird dann die Eingabe gemacht, wie zum Beispiel hier. Es dauert nur wenige Sekunden, bis wir dann unseren PHP-Code erhalten. Diesen können wir nun kopieren und verwenden. Wir werden jedoch noch eine Sache ausprobieren. Wie Sie oben sehen können, haben wir eine Anweisung bzw. Antwort erhalten. Diese ist nun auf Englisch.

Welche Rolle spielt die Sprache?



Aber was passiert, wenn wir die Sprache auf Deutsch umstellen? Sie können die Eingabe auf Deutsch, Englisch oder einer anderen Sprache verfassen, das macht keinen Unterschied. Was wir jetzt sehen, ist jedoch, dass wir die Antwort nun auf Deutsch erhalten. Wir werden das gleiche Verfahren für ein weiteres Entwickler-Tool durchführen. Dafür ändern wir einfach nur den Typ, zum Beispiel zu CSS. Wir müssen wieder nur unsere Eingabe machen, und schon erhalten wir den Code. Sie werden feststellen, dass alle Entwickler-Tools gleich aufgebaut sind, Sie müssen nur vorher wissen, welchen Code Sie benötigen.



Neue Funktionen für Gratis-KI-Tools - Textgenerierung für Liedtexte

Die erste Kategorie wurde um den Zitate-, Witze- und Liedtextgenerator erweitert. Wenn Sie beispielsweise einen Deutschrap-Text erstellen möchten, geben Sie dies als Thema an, nehmen wir Geld als Thema und die Sprache soll Deutsch sein. Schon werden uns mögliche Texte angezeigt. Wenn Ihnen dieser nicht komplex genug erscheint, können Sie mit den erweiterten Einstellungen spielen, sich mehrere Varianten anzeigen lassen und so zu Ihrer Grundlage für Songtexte gelangen, die Sie dann weiter ausarbeiten können.



Zitate für Websites und Social Media finden lassen

Manchmal benötigen Sie jedoch eher Zitate zu einem bestimmten Thema für Ihre Website oder als Instagram-Untertitel. Dann geben Sie einfach das Thema ein, zum Beispiel Aktien, und Sie erhalten ein Zitat. Wenn Sie hingegen ein Zitat von einer bestimmten Persönlichkeit erhalten möchten, geben Sie diese als Thema ein. Wenn Ihnen das Zitat nicht gefällt, können Sie zurückgehen, sich 3 Varianten anzeigen lassen und anschließend 3 verschiedene Zitate von Mozart erhalten.



Aber was ist noch neu?

Im Bereich der Website können Sie sich nun von der KI "Willkommens-E-Mails" oder E-Mail-Texte für Kaltakquise-Anfragen schreiben lassen. Geben Sie einfach Ihre Branche an und verwenden Sie als Eingabe "Kaltakquise-E-Mail". Dort können Sie natürlich auch weitere Details angeben. Sie erhalten dann einen möglichen Text, den Sie nur noch mit Ihren persönlichen Daten anpassen müssen.



Neue Funktionen für Gratis-KI-Tools - Schreiben von Anzeigen durch KI

Außerdem wurden die Anzeigentexte nun spezifiziert. Sie haben eigene Tools für LinkedIn-Anzeigen, Google Ads und Facebook Ads. Wir werden uns Letzteres einmal genauer ansehen. Geben Sie Ihre Branche ein, zum Beispiel eCommerce-Agentur, und beschreiben Sie Ihre Dienstleistung. Schon erstellt die KI eine Caption für Ihre nächste Facebook-Ad-Anzeige. Ähnlich funktioniert es für LinkedIn und Google, nur dass hier andere Kriterien beachtet werden.



Agentur eBakery und ChatGPT

In den Social-Media-Tools sind nun weitere Plattformen enthalten, wie zum Beispiel TikTok. So können Sie sich dort Untertitel erstellen lassen oder Ideen für Videoinhalte erhalten. Uns wurde im Bereich eCommerce vorgeschlagen, Produkte eines Onlineshops innerhalb der Videos zu testen und unsere Meinung und Erfahrung dazu zu teilen. Ebenfalls enthalten sind Pinterest und Thread. In der Kategorie "Andere" gab es keine weiteren Updates. Aber was ist Ihre Meinung dazu? Was ist bisher Ihr Highlight-Feature, und gibt es ein KI-Tool, das Sie vermissen?



Wir bauen unser Angebot kontinuierlich aus, daher ist uns auch wichtig, was die Community denkt und braucht. Wenn Sie noch weitere KI-Integrationen interessieren, unterstützen wir Sie als Agentur eBakery und ChatGPT gerne weiter.



Hier geht es zu den gratis KI-Tools.