Warum digitale Mitarbeiter Arbeitszeitserfassung ?

""Ich muss die Zeit beherrschen, nicht von ihr beherrscht werden." - Golda Meir, ehemalige Premierministerin von Israel"

Dr. Fran Ganzera von Augenartzpraxis Kulmbach hat vor kurzem in seinem Praxis die digitale Zeiterfassung eingeführt.



Im Rahmen eines Interviews haben wir sie nach den Gründen für die Einführung eines elektronischen Zeiterfassungssystems gefragt.



ZfdM: Herr Ganzera, warum haben Sie sich entschieden, die Arbeitszeiten Ihrer Mitarbeiter digital zu erfassen?

Antwort: Die aktuelle rechtliche Lage verpflichtet zur Protokollierung von Arbeitszeiten, insbesondere zur Sicherstellung des gesetzlichen Mindestlohns. Unsere bisherige Protokollierung war fehleranfällig, umständlich und nicht datensicher. Durch die Einführung eines digitalen Systems schaffen wir Übersichtlichkeit, Nachvollziehbarkeit, Sicherheit und Fairness für alle Teile des Unternehmens.



ZfdM: Warum haben Sie sich für das Start-Up-Unternehmen ZfdM entschieden?

Antwort: Wir wollten eine kompakte und kostengünstige Lösung, ohne monatliche Kosten. Wichtig war uns auch ein direkter persönlicher Support ohne endlose Warteschleifen oder Anrufbeantworter. ZfdM bietet genau das, was wir wollen: effizient, günstig und schnell, mit individuellem Support.



ZfdM: Sie benutzen das System von ZfdM jetzt schon eine Weile. Wie ist Ihr Eindruck?

Antwort: Die Einrichtung war schnell und wurde gut begleitet. Da wir mehrere Zweigstellen haben und eine zentrale Verwaltung brauchten, wurde uns eine maßgeschneiderte Lösung angeboten - ohne zusätzliche Kosten. Wir sind sehr zufrieden und hoffen, dass ZfdM den eingeschlagenen Weg weitergeht. Das System hat erhebliches Potential.



