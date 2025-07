Wechsel in der Geschäftsführung von UEBERBIT

Die Digitalagentur UEBERBIT stellt ihre oberste Führungsebene neu auf. Frank Meyerer, seit 2006 bei UEBERBIT und bislang Leiter des Projektmanagements, ist seit dem 1. März Geschäftsführer und verantwortet weiterhin das operative Geschäft als COO. Dr. Boris Stepanow wird seinen Verantwortungsbereich schrittweise an seinen Nachfolger übergeben und bleibt in beratender Funktion im Unternehmen. Co-Geschäftsführer ist weiterhin Daniel Bönisch, der das Unternehmen 1996 zusammen mit Dr. Stepanow gründete.



Stefan Scholz, seit 2002 bei UEBERBIT und zuletzt in leitender Position in der Entwicklung und im IT-Bereich tätig, verantwortet ab sofort als Prokurist den erweiterten Bereich von Technologie und Innovation als CTIO.



Die UEBERBIT GmbH zählt zu den Top 100 der deutschen Digitalagenturen. 1996 gegründet und inhabergeführt, entwickelt UEBERBIT passgenaue Individualsoftware auf Basis von Webtechnologien - für erfolgreiche Corporate Websites, Social Intranets, E-Commerce Solutions, Custom Applications und KI-Integrationen.



Als überregionales Technologie- und Beratungsunternehmen betreut UEBERBIT Auftraggeber unterschiedlicher Branchen in ganz Deutschland bei der Digitalisierung. Neben dem Hauptsitz in Mannheim betreibt UEBERBIT ein Büro in Stralsund.





