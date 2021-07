UEBERBIT: 25 Jahre Individuallösungen für erfolgreiche Digitalisierungsprojekte

(press1) - Die UEBERBIT GmbH feiert heute ihr 25-jähriges Jubiläum. 1996 von Daniel Bönisch und Dr. Boris Stepanow in Mannheim gegründet zählt das Unternehmen inzwischen zu den Top-100-Digitalgenturen in Deutschland. Auf der Kundenliste finden sich Organisationen unterschiedlicher Branchen aus dem gesamten Bundesgebiet, darunter viele Global Player aus dem B2B-Bereich.



Daniel Bönisch und Dr. Boris Stepanow leiten das Technologie- und Beratungsunternehmen bis heute. Aufgrund seines kontinuierlichen Wachstums wechselte es seinen Standort mehrmals innerhalb von Mannheim. Seit 2013 befindet sich der Firmensitz in einem grundsanierten Getreidespeicher am Rheinufer. Daneben betreibt UEBERBIT ein Büro in Stralsund.



Während sich die Bedürfnisse am Markt und die IT-Systemlandschaften im Lauf der Jahre immer schneller änderten, baute die Agentur ihre Schwerpunkte kontinuierlich aus. Eine Konstante war und ist dabei die konsequente Ausrichtung auf die Schnittstelle zwischen Mensch und Maschine: Die beiden Säulen Technologie und User Experience/Design machen UEBERBIT zum Spezialisten für nutzerfreundliche Individuallösungen. "In unserer langen Agenturgeschichte haben wir mit vielen Unternehmen zusammengearbeitet, jedes mit seinen ganz eigenen Aufgaben und Zielen. Wir kennen eine große Bandbreite an Herausforderungen und wissen, wo wir ansetzen müssen, um Digitalstrategien in wirkungsvolle Anwendungen zu verwandeln", berichtet Dr. Boris Stepanow. Das Nutzungserlebnis stehe bei UEBERBIT immer im Vordergrund, um passgenaue Corporate Websites, Social Intranets, E-Commerce Solutions und Custom Applications zu realisieren. Nach dem Prinzip des User Centered Designs wird bereits in der Konzeptionsphase sichergestellt, dass die Anwendung konsequent auf die Bedürfnisse der späteren User zugeschnitten ist.



Die Lösungen, die UEBERBIT konzipiert und umsetzt, basieren auf moderner Webtechnologie, sodass sie sich reibungslos und flexibel auch in technisch komplexe Umgebungen integrieren. Für optimale Ergebnisse sorgt der Entwicklungsprozess der Digitalagentur: "Bei uns arbeiten Expertinnen und Experten aus verschiedenen Fachrichtungen in Projektteams zusammen und nutzen dabei agile Methoden. Ein permanenter Wissensaustausch und regelmäßige Abstimmung sorgen für hohe Qualität", so Daniel Bönisch. "Auf dieser Grundlage entstehen Applikationen, die unseren Kunden Verlässlichkeit und Investitionssicherheit für viele Jahre bieten."



UEBERBIT ist eine der führenden deutschen Digitalagenturen für Schlüsselaufgaben der digitalen Transformation. 1996 gegründet und inhabergeführt, entwickelt das Unternehmen passgenaue Individuallösungen auf Basis von Webtechnologien - für erfolgreiche Corporate Websites, Social Intranets, E-Commerce Solutions und Custom Applications.



Mit agilen Methoden, durch exzellente Technologie, herausragendes Design und Usability (UX) entstehen bei UEBERBIT zukunftssichere Anwendungen und Plattformen mit Fokus auf Customer Experience. Die erweiterbaren Lösungen integrieren sich flexibel auch in komplexe und gewachsene IT-Architekturen. Auf diese Weise unterstützt das Unternehmen seine Kunden bei digitalen Geschäftsprozessen.



Als überregional agierendes Technologie- und Beratungsunternehmen betreut UEBERBIT Auftraggeber verschiedenster Branchen in ganz Deutschland. Auf der Kundenliste stehen u. a. HeidelbergCement, Sixt, Commerz Real, Duden, Ströer, Demeter, Continental uvm. Neben ihrem Hauptsitz in Mannheim betreibt die Agentur ein Büro in Stralsund.