AI Consumer Agents verändern das Marketing - und Unternehmen müssen reagieren

Die Spielregeln in der Kundenkommunikation verändern sich grundlegend. Nicht mehr der Empfänger selbst entscheidet, mit welchen Inhalten, Angebote oder Produkten er sich beschäftigt. Diese Aufgaben übernehmen zunehmend digitale Stellvertreter: sogenannte AI Consumer Agents. Sie analysieren, bewerten & filtern - schnell, effizient und augenscheinlich immer im Sinne ihres Nutzers.

In diesem Blogbeitrag zeigen wir, wie AI Consumer Agents die Kommunikation entlang der Customer Journey verändern und weshalb Inhalte künftig nicht nur für Menschen, sondern vor allem für Maschinen attraktiv sein müssen.





Der Agent als Intermediär

Die klassische direkte Schnittstelle zwischen Marke und Kunde wird seltener. Stattdessen agieren Consumer Agents als Intermediäre, die Inhalte interpretieren, filtern und Handlungsempfehlungen aussprechen. Die neue Herausforderung: Nicht der Empfänger entscheidet, was relevant ist - sondern sein Agent.

Das bedeutet: Inhalte müssen so gestaltet sein, dass sie von Maschinen korrekt interpretiert und als relevant eingestuft werden können. Nur so gelangen Botschaften überhaupt noch in das digitale Sichtfeld des Nutzers.



Consumer Agents verändern die Customer Journey an mehreren Stellen grundlegend:





Sie ergänzen Inhalte auf Produktseiten automatisch mit besseren Angeboten oder Bewertungen - unabhängig von der Markeninszenierung.

Sie filtern eingehende Kommunikation wie Werbung oder Newsletter rigoros vor.

Sie verdichten komplexe Informationen zu kompakten Zusammenfassungen.

Sie agieren proaktiv, indem sie bei Produktverfügbarkeiten oder Marktveränderungen selbstständig informieren.

Strukturierte Betreffzeilen

Maschinenlesbarer Content (z. B. via schema.org oder JSON-LD)

Strukturierte Datenfeeds mit Bewertungen, Preisen, Verfügbarkeiten

API-basierte Aktualisierungen für dynamische Inhalte (z. B. aktuelle Lagerbestände)

Sprachbasierte und kontextuell optimierte Inhalte für Conversational Commerce

Prompt Engineering zur gezielten Beeinflussung maschineller Auswahlmechanismen