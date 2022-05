Das ist die Zukunft des E-Mail Marketings - 6 Thesen

Das E-Mail Marketing ist als eine der wenigen digitalen Marketing-Disziplinen bisher weitgehend verschont geblieben durch regulatorische Einschränkungen, Verdrängung durch neue Technologien oder die Marktmacht der großen GAFA-Player. Das heißt nicht, dass das E-Mail Marketing nicht durch Marktveränderungen beeinflusst wird und sich anpassen muss. Diese Beeinflussungen sind jedoch positiv oder zumindest neutral. Neue Privacy Funktionen in E-Mail Clients schränken zwar das E-Mail Tracking ein, zwingen E-Mail Marketing aber dazu, sich im Business-Modell professioneller aufzustellen. Neue und alte Touchpoints im Customer Lifecycle gewinnen und verlieren an Bedeutung. Beschränkungen in anderen Online Kanälen eröffnen gleichzeitig neue Potenziale für die E-Mail.



Doch wie wird sich das E-Mail Marketing in Zukunft gestalten? Welche Chancen, welche Gewinne, welche Entwicklungen und welche Veränderungen wird es erleben? Welche Herausforderungen erwarten E-Mail Marketer in den nächsten Jahren?



Das Feld des E-Mail Marketings war schon immer breit gefächert, vielseitig und vor allen Dingen eines: spannend. Wir haben sechs Thesen dazu aufgestellt, wie sich das E-Mail Marketing in Zukunft entwickeln wird:



1. E-Mail Marketing erhält durch einen stärkeren Fokus auf betriebswirtschaftliche KPI einen neuen Wert im Business Modell

2. Marketing E-Mails werden kürzer, kontextualer, persönlicher, authentischer und schneller

3. Interaktive Inhalte werden der E-Mail neue Einsatzgebiete erschließen

4. Die Customer Experience zwischen E-Mail, Web und Mobile wird stärker verschmelzen

5. Die E-Mail wird das Zentrum der aktuellen stattfindenden Zero- und Fist Party Data Renaissance

6. E-Mail Apps werden zu Online Wallets und schaffen so neue Touchpoints und Trigger für E-Mail Marketing



Report: Zukunft E-Mail Marketing



Wir stellen alle sechs Thesen mit Herleitungen, Beispielen und Handlungsanweisungen in einem ausführlichen Report vor. Den Report gibt es zum Download unter https://www.artegic.com/de/report_zukunft_e-mail-marketing