MarTech Studie: 65% der Marketer haben Datenschutzbedenken bei großen US-Marketing-Clouds

Für 85% der Marketer ist Datenschutz ein wichtiges oder sehr wichtiges Kriterium bei der Entscheidung für eine Marketing Technologie. Die wichtigsten Gründe, um bestehende Marketing Technologien abzulösen, sind unzureichender Funktionsumfang (51%), schlechte Usability (49%) und mangelnde Zukunftsfähigkeit (45%).



Im Rahmen der Studie Ausblick: Entwicklung von MarTech hat der High End E-Mail Marketing und Marketing Automation Anbieter artegic AG über 200 Marketer im D/A/CH-Raum zur Zufriedenheit mit ihrem aktuellen MarTech-Ökosystem, Zukunftsplänen und Markt-Einschätzungen befragt.



Weitere wesentliche Ergebnisse im Überblick

Es besteht noch viel Nachholbedarf bei Marketing Technologien. Unternehmen sehen sich in vielen Bereichen schlecht aufgestellt:



- Fast die Hälfte der Unternehmen (45%) nutzt keine Marketing Automation Technologie oder ist in diesem Bereich nur schlecht oder sehr schlecht aufgestellt.

- 98% der Unternehmen nutzen E-Mail Marketing. 45% sind beim Thema E-Mail aber nur schlecht oder sehr schlecht aufgestellt.

- Data Analytics Technologie setzen 90% ein, aber 41% Prozent sehen sich schlecht oder sehr schlecht aufgestellt.



61% fahren zweigleisig und nutzen sowohl große All-In-One-Lösungen als auch Best-of-Breed-Technologien.



Knapp die Hälfte der Unternehmen will mehr in MarTech investieren und plant die Anschaffung oder den Wechsel von MarTech Lösungen:



- Data Analytics und Marketing Automation sind die wichtigsten Investitionsfelder. 57% und 54% planen neue Lösungen einzuführen oder bestehende abzulösen. Auf Platz 3 liegen E-Mail Marketing Lösungen.

- Am stärksten steigen die Budgets bei Data Analytics und Marketing Automation. 50% sagen, sie werden mehr oder viel mehr in Data Analytics investieren. Bei Marketing Automation sind es 46%.

- Lediglich im Bereich App- & Mobile-Push gibt es einen relevanten Rückgang. 9% wollen ihre Budgets kürzen. Gleichzeitig steigern 32% ihr Budget. Ein Drittel (33%) will mehr oder deutlich mehr Geld in E-Mail Marketing Technologie investieren.