Matthias Hopmann wird Head of Business Development bei der artegic AG

Matthias Hopmann übernimmt als Head of Business Development die Verantwortung für weiteres Wachstum und die erfolgreiche Positionierung der artegic AG.



In seiner Rolle als Head of Business Development verantwortet Matthias Hopmann die Erschließung neuer Geschäftsfelder, Absatzmärkte, Kunden und Partner sowie die Weiterentwicklung der bestehenden Geschäftsfelder des Marketingtechnologieanbieters artegic.



Matthias Hopmann greift auf fast 30 Jahre Erfahrung im Bereich Produkt- und Projektmanagement, Key-Account-Management, Geschäftsführung sowie Vertriebsmanagement in der Softwareindustrie und im Handel zurück. Vor Antritt seiner aktuellen Position bei der artegic AG war Matthias Hopmann in verschiedenen Management- und Führungspositionen, u.a. bei der Proactis AG, Trace One, KarstadtQuelle New Media, Primus-Online Gruppe und Dressmart, tätig.