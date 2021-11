Focus zählt artegic zu den besten IT- und Kommunikationsdienstleistern

Mit einer Wertung von 80,5 von 100 Punkten gehört artegic laut Focus DEUTSCHLAND TEST zu den "Besten in der Technik 2021" in der Kategorie IT- und Kommunikationsdienstleister.



Im DEUTSCHLAND TEST zeichnet Focus deutsche Technologieanbieter aus, die aus Sicht der Kunden zu Referenzklasse gehören. In der Kategorie "IT- und Kommunikationsdienstleister" erhielt artegic 80,5 von 100 möglichen Punkten und gehört damit zu den Spitzenanbietern.



artegic wurde in der Vergangenheit bereits u. a. als Innovator des Jahres von brand eins und Statista, als trusted Solution von Computerbild sowie mit dem International Business Award, dem E-Mail-Award, dem German Stevie Award und dem Innovationspreis-IT ausgezeichnet.



Jeden Tag mit besserem Marketing glänzen



Die Vision von artegic ist, ambitionierte Marketing Teams dazu zu befähigen, jeden Tag bessere Ergebnisse zu erreichen. Kern der Leistungen von artegic ist die vielfach prämierte Realtime Marketing Automation Technologie ELAINE für echtzeitfähiges, digitales Dialogmarketing mit E-Mail und Mobile. Dazu bietet artegic Beratungs-, IT-Integrations- und Professional Service Leistungen für digitales Dialogmarketing und Marketing Engineering.