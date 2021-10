Checkliste: 10 Tipps für E-Mail Marketing im Handel

(press1) - 21. Oktober 2021 - Kaum eine andere Branche nutzt E-Mail Marketing dermaßen intensiv wie der Handel. Dies gilt nicht nur für E-Commerce Anbieter, die z.B. ihren Newsletter zur Bewerbung ihrer neuen Produkte nutzen. Auch Offline-Retailer setzen auf E-Mail Marketing, um Kunden mit attraktiven Angeboten in ihre Geschäfte zu locken oder Zusatzservices wie Lieferdienste zu promoten.



Doch auch wenn viele Händler, egal ob Online, Offline oder Multichannel, schon einen sehr hohen Reifegrad im E-Mail Marketing erreicht haben, gibt es doch noch immer Optimierungspotenzial.



Diese 10 Tipps erwarten Händler:



1. Transaktionsmails für Marketingzwecke nutzen

2. Ausgefallene Kommunikationsanlässe identifizieren

3. Interaktive Micro-Shops in E-Mails integrieren

4. Kunden segmentieren

5. Durch Self-Service Kunden besser kennenlernen

6. Newsletter-Opt-Ins an Handels-Touchpoints gewinnen

7. Cross- und Upsells ausspielen

8. Standorte zu eigenem E-Mail Marketing befähigen

9. Mehr Bewertungen und Empfehlungen gewinnen

10. Effizienz durch automatisiertes Content Processing verbessern



