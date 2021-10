Udo Reusch wird Head of Product bei der artegic AG

In der Rolle als Head of Product verantwortet Udo Reusch die Bereiche Software Entwicklung, Product Management und Platform IT beim Marketingtechnologieanbieter artegic. Zu seinen Aufgaben zählen die Weiterentwicklung der Marketing Automation Software ELAINE sowie des Software as a Service Betriebs. Reusch berichtet direkt an Jörg Sayn (CTO).



Udo Reusch greift auf über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Product Management. Technologie, Media und Marketing zurück. Vor Antritt seiner aktuellen Position bei der artegic AG war Udo Reusch u.a in verschiedenen Management- und Führungspositionen bei der DYMATRIX CONSULTING GROUP GmbH, AdForm Germany GmbH, Mediabrands GmbH und Universal McCann tätig.





Die artegic AG sucht auch weiterhin tatkräftige Verstärkung unter: https://www.artegic.com/de/jobs/