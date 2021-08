(press1) - 19. August 2021 - E-Mail Marketing ist ein unverzichtbarer Bestandteil im digitalen Marketing Mix von B2B-Unternehmen. artegic hat zehn E-Mail Marketing Tipps speziell für B2B-Unternehmen in einer Checkliste zusammengestellt. Die Checkliste ist zum kostenlosen Download verfügbar.



Das B2B-Marketing weist einige Besonderheiten auf, die sich auf das E-Mail Marketing von B2B-Unternehmen auswirken, z.B.



-längere Entscheidungswege,

-komplexe, erklärungsbedürftige Produkte und Services,

-die Beeinflussung von (Kauf-)Entscheidungen durch mehrere Stakeholder,

-persönliche Beziehungen sowohl in der Verkaufsanbahnung als auch in der bestehenden Kundenbeziehung,

-eine hohe Bedeutung von Content-Marketing (Whitepaper, Webinare, Studien, etc.),

-ein starker Sales-Fokus bzw. eine enge Zusammenarbeit von Sales und Marketing,

-die Einbeziehung von Partnern, z.B. Vertriebspartner oder Implementierungspartner,

-…



In einer Checkliste hat artegic zehn Tipps für besseres E-Mail Marketing speziell für B2B-Unternehmen zusammengestellt. Diese zehn Tipps erwarten B2B-Marketer:



1.Klare Ziele setzen

2.Echten Mehrwert bieten

3.Lead Nurturing automatisieren

4.CRM-System integrieren

5.Leads an B2B-Touchpoints generieren

6.Share-With-Your-Network nutzen

7.Persönlichen Kontakt ermöglichen

8.Partner zu eigenem E-Mail Marketing befähigen

9.Veranstaltungen und Webinare promoten

10.Neue Mitarbeiter onboarden



Checkliste zum Download erhalten



Die Checkliste: 10 Tipps für E-Mail Marketing im B2B gibt es zum kostenfreien Download unter https://www.artegic.com/de/checkliste-e-mail-marketing-tipps-b2b/