Award "Katalog des Jahres 2025" ausgeschrieben

Eingereicht werden können alle digitalen und gedruckten Kataloge, die im Jahr 2024 in Deutschland, Österreich und der Schweiz erschienen sind. Eingereicht werden können unter anderem



gedruckte und digitale Haupt-, Themen- und Saisonverkaufskataloge für B2B und B2C

gedruckte und digitale Produkt- und Händlerkataloge

Katalog-Apps, PDF- und Online-Blätterkataloge

gedruckte und digitale Magaloge und Verkaufsmagazine

gedruckte Selfmailer-Kataloge für Dialogmarketing

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

Einreichende Unternehmen senden bitte den angefügten Bewerbungsbogen sowie ggf. die URLs der eingereichten Digitalkataloge mit dem Betreff "Katalog des Jahres" bis zum 22. November 2024 an leserservice@hightext.de sowie bis zum 22. November 2024 pro eingereichtem Print-Katalog jeweils 12 Exemplare an HighText Verlag, Mischenrieder Weg 18, 82234 WeßlingDie Jury, bestehend aus ausgewiesenen Dialog-, Distanzhandels- und KatalogexpertInnen, wird jede Einreichung auf Herz und Nieren prüfen. Aus allen Einsendungen positioniert die Jury die besten Einreichungen auf Shortlists, aus denen sie dann jeweils den Kategorie-Preisträger bestimmt. In den vergangenen Jahren wurde der Award vergeben für 'Katalog des Jahres B2B', 'Katalog des Jahres B2C', 'Bester Händlerkatalog' sowie Innovations-Sonderpreise.der Awards erfolgt bei einer Online-Veranstaltung im Februar 2025. Die preisgekrönten Kataloge werden anschließend in der Februarausgabe 2024 des Versandhausberaters - jeweils inklusive der ausführlichen Begründung der Jury - veröffentlicht.Alle Einsendenden erhalten eine detaillierte Auswertung des Begutachtungsprozesses des Katalogs, einen Benchmark-Vergleich, wie ihre eingereichten Kataloge im Vergleich zu den anderen eingereichten Katalogen abschneidet, sowie eine individuelle mehrseitige Analyse jedes Katalogs mit Verbesserungsvorschlägen durch ein Jurymitglied.Gesponsert wird der Award 'Katalog des Jahres' von Burda Druck ist Freitag, der 22. November 2024.Für jeden eingereichten Katalog wird eine Einreichungsgebühr in Höhe von 495 Euro fällig. Damit abgegolten ist die ausführliche und detaillierte Analyse des eingereichten Katalogs inklusive Branchen-Benchmark , die ein Jurymitglied exklusiv (und unabhängig von der Award-Prozedur) verfasst.Der Versandhausberater erscheint seit 1961 und ist der Premiummdienst von Neuhandeln.de , dem Onlineservice für die Zukunft des Handels. Beides wird herausgegeben vom HighText-Verlag