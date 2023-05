Hidden Champions - der Podcast für Start-Ups und Gründer:Innen

Jede Unternehmensgründung ist eine Herausforderung und bringt ihre obligatorischen Ups und Downs mit sich. Es gilt Konzepte zu planen, Marken zu etablieren und ihre Ideen umzusetzen. Dass das nicht immer ganz reibungslos funktioniert und es viele Hürden zu überwinden gibt, ist vorprogrammiert. Und um genau diese Erlebnisse und Erfahrungen dreht sich der Podcast Hidden Champions.



Die freie Journalistin und Moderatorin Selina Hare lädt in regelmäßigen Abständen junge Gründer:Innen ein und tauscht sich in entspannter Atmosphäre über dessen Erfahrungen mit der Gründung eines Start-Ups, der eigenen Geschichte und den Erfolgen eines jungen Unternehmens aus. Die 30 bis 40 minütigen Folgen stecken voller persönlicher Geschichten, witzigen Anekdoten und hilfreicher Tipps für junge Unternehmer.



Hidden Champions ist ein Podcast im Auftrag der Adindex GmbH und erscheint in ca. 4-wöchigen Abständen überall wo es Podcasts gibt.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: