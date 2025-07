PSI Academy Awards 2025 - Nachhaltigkeit in der haptischen Werbung

Düsseldorf, 14. Juli 2025 - Das PSI, das Europäische Netzwerk der Werbeartikelwirtschaft, verlängert die Anmeldefrist für die PSI Academy Awards bis zum 25. Juli 2025. Die Fristverlängerung berücksichtigt die aktuelle Feiertags- und Urlaubssituation und ermöglicht es allen Interessierten, ihre nachhaltigen Werbeartikel, Kampagnen und innovativen Konzepte noch einzureichen. Die PSI Academy Awards sind ein umfassenden Veranstaltungskonzept mit einem Fokus auf Nachhaltigkeit in der haptischen Werbung, das Fortbildung, Wettbewerb und festliche Preisverleihung miteinander verbindet.



PSI Academy: Ein neues Veranstaltungsformat für die Werbeartikelwirtschaft

Am 11. September 2025 öffnet die PSI Academy erstmals ihre Türen im historischen Gürzenich in Köln. Das neue PSI-Format vereint die Säulen Fortbildung, Auszeichnung und Networking in einem einzigartigen Branchentreff. Die PSI Academy legt einen Fokus auf nachhaltige Innovationen und zukunftsweisende Geschäftspraktiken rund um Werbeartikel, Incentives und Merchandising.



Breakout workshops mit den Themen "KI in Unternehmen - ein aktueller Status zum Stand der Technologie", "Materialauswahl für nachhaltige Werbemittel" und "How to HR: Mitarbeitende finden und ans Unternehmen binden". Das komplette Programm mit der PSI Academy Conference ist abrufbar unter https://www.psi-academy.com/de/conference .



* PSI Academy Awards: Der Wettbewerb würdigt herausragende nachhaltige Produkte, Kampagnen und Unternehmen der Werbeartikelwirtschaft. Die Awards gehen über die bisherigen Sustainability Awards hinaus und setzen gemeinsam mit dem renommierten Partner "Green Product Award" neue Maßstäbe in puncto Innovation, Kreislaufwirtschaft und sozialer Verantwortung. (https://www.psi-academy.com/de/awards )

* PSI Academy Expo: Eine Ausstellung der nominierten und ausgezeichneten Exponate und Cases zeigt die Innovationskraft und Kreativität der Branche. (https://www.psi-academy.com/de/expo )

* PSI Academy Night: Ab 19 Uhr findet die festliche Gala im Gürzenich statt, bei der die Gewinner der PSI Academy Awards bekanntgegeben und gefeiert werden. (https://www.psi-academy.com/de/night )



Anmeldung und Einreichung: Jetzt registrieren und profitieren

Unternehmen aus ganz Europa sind eingeladen, ihre Projekte in den Kategorien Bekleidung & Textilien, Elektronik & Multimedia, Lifestyle & Accessoires, Schul- & Bürobedarf sowie Taschen & Reise einzureichen. Zusätzlich werden Kampagnen von Händlern sowie Sonderpreise wie "Company of the Year" und "Newcomer of the Year" vergeben.



Die Registrierung erfolgt unkompliziert online unter: https://www.psi-academy.com/de/auth/register . Nach der Registrierung erhalten die Teilnehmer eine persönliche Betreuung durch das PSI-Team und den Partner Green Product Award, der den Bewerbungsprozess professionell begleitet und mit wertvollem Expertenfeedback unterstützt.



Wichtige Daten & Fakten:

* Anmeldefrist verlängert bis 25. Juli 2025

* Registrierung/Anmeldung Wettbewerb PSI Academy Awards unter https://www.psi-academy.com/de/auth/register

* Wann & Wo: PSI Academy Conference & Awards Gala am 11. September 2025 im Gürzenich, Köln (Martinstraße 29-37, 50667 Köln)

* Tickets für PSI Academy Conference & Awards Gala erhältlich unter: https://shop.psi-academy.com/reed_shop/PSINW25/Shop

* Hotelreservierung: Bis zum 11. August 2025 steht im Dorint Hotel am Heumarkt ein Abrufkontingent unter dem Stichwort "PSI Academy Awards" zur Verfügung. Zur Reservierung bitte die E-Mail-Adresse reservierung.koeln-heumarkt@dorint.com oder die Telefonnummer +49 221 2848911 nutzen.



Über das PSI

Das PSI ist das führende europäische Netzwerk der Werbeartikelwirtschaft mit über 5.000 Mitgliedsunternehmen. Untrennbar mit dem PSI Netzwerk verbunden, ist der Branchentreffpunkt PSI Messe. Hier treffen sich an drei Tagen über 11.000 Werbeartikelhändler, Veredler und Agenturen auf Hersteller und Importeure, um sich über hochwertige Produkthighlights und zahlreiche Innovationen aus der haptischen Werbung zu informieren. Mit der PSI Academy setzt das PSI ab 2025 neue Impulse für nachhaltige Innovationen, Wissenstransfer und internationale Vernetzung in der Branche in den Anwendungsbereichen Werbeartikel, Incentives und Merchandising.



Das Veranstaltungskonzept PSI Academy:

