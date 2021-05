THE INTUITION of Nature: Ganzheitliche Premium Skin Care zu Drogeriepreisen

(press1) - 25. Mai 2021 - OLIVE TREE PEOPLE launcht mit THE INTUITION of Nature eine Premium Skin Care ohne die sonst üblichen 70 % Wasser und setzt mit Preisen ab 5,95 Euro weltweit neue Maßstäbe.



From Tree to Beauty: OLIVE TREE PEOPLE, die Holistic Skin Care Company, die in Los Angeles, Berlin, Düsseldorf und Seoul zuhause ist und zu der innovative Marken wie OLIVEDA, LA DOPE und OLIVE re:connected to nature gehören, launcht die weltweit erste Premium Skin Care Marke, die sich alle leisten können, und welche die in Skin Care sonst üblichen 70 - 95 % Füllstoffe wie Wasser und raffinierte Öle durch höchst lebendige Pflanzen-Synergie 1 + 1 > 3 ersetzt. Für OLIVE TREE PEOPLE-Gründer Thomas Lommel geht damit ein lang ersehnter Traum in Erfüllung, denn er ist überzeugt, dass strahlend schöne und gesunde Haut kein Luxus sein soll, sondern ein Geburtsrecht.



THE INTUITION of Nature wird mit einem Sortiment bestehend aus insgesamt 18 Produkten starten und die Range Stück für Stück weiter ausbauen. Alle Produkte wurden so konzipiert, dass sie miteinander kombinierbar sind und sich gegenseitig ergänzen. Ein Beispiel ist das Bakuchiol (alternative green Retinol) Face Oil Serum Intuitive, das Synergien mit dem Camu Camu Vitamin C Intuitive Serum Face oder dem Vegan Hyaluronic Acid Intuitive Oleuropein Serum Face eingeht. Die Preise liegen dabei für alle erschwinglich zwischen 5,95 Euro und 9,95 Euro und in einigen Ausnahmen leicht über 10 Euro.



re:wild your skin. THE INTUITION of Nature



Bereits damals, als Thomas Lommel in seinem Baumhaus sein erstes Produkt entwickelte, war es sein Traum, die Magie und Wirkkraft der Natur allen Menschen zugänglich zu machen und die in herkömmlichen Skin Care Produkten üblichen 70 - 95 % Füllstoffe durch beseelte, und somit höchst lebendige Pflanzenwirkstoffe zu ersetzen, die in Synergie zueinander gehen und es darüber ermöglichen, unser größtes Organ, die Haut, intuitiv zu ihrer ur:natur zu balancieren.



Über OLIVE TREE PEOPLE - www.olivetreepeople.com



Wir OLIVE TREE PEOPLE definieren Holistic Beauty völlig neu. Ganzheitliche Schönheit, oder - wie wir bei OLIVE TREE PEOPLE sagen: From Tree to Beauty - bedeutet für uns, bei den Wurzeln zu beginnen. Dafür schützen wir verwilderte hundertjährige Bergolivenbäume, indem wir große Ländereien kaufen, Bäume und Land kultivieren und öko-zertifizieren.



Diese Bergolivenbäume schenken nicht nur den Sauerstoff für hunderttausende von Menschen, sie schützen außerdem die Böden vor Erosion und tragen nachhaltig zur Artenvielfalt bei. Sie schenken uns neben unserem weltprämierten Arbequina Öl das autochthone und weltweit einzigartige Beauty Molecule Hydroxytyrosol, welches die menschlichen Zellen perfekt schützt und die der Bäume bis zu 4000 Jahre alt werden lässt.



Bis heute hat OLIVE TREE PEOPLE 30.985 hundertjährige und wild wachsende Bergolivenbäume gerettet und öko-zertifiziert und Jahr für Jahr werden es mehr. Inzwischen gilt OLIVE TREE PEOPLE als wichtigster Naturschützer in der Region und unsere Bäume leisten jedes Jahr Unglaubliches, wie in unserer Öko-Bilanz zu erkennen ist.



Für mehr Informationen zur unseren Produkten, Presse- oder Interview-Anfragen kontaktiert mich jederzeit gern.



Wenn Du jetzt Lust bekommen hast, die Kraft des Olivenbaums am eigenen Leib zu erfahren, musst Du dafür nicht nach Spanien reisen: Schick mir einfach eine kurze Nachricht und freu Dich über ein Testpaket!



Herzliche Grüße von der Olive Tree Family



Daniela Jambrek



Head of Communications

mailto:daniela.jambrek@oliveda.com



WE ARE OLIVE TREE PEOPLE

AND WHAT ARE YOU?

Downloads zu dieser Pressemitteilung: