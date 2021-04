Zulassung von Laientest Anbio/Hygisun zur Eigenanwendung erhalten!

als Spucktest!

Wir handeln große Mengen Covid-19 Laientest, Antigen Schnelltest (Kolloidales Gold) Spucktest für die Eigenanwendung vom Hersteller Anbio/Hygisun.

Wir bieten unseren B2B Kunden entsprechende Staffelpreise an.

Wir verfügen in Tuttlingen und Singen über ein großes Warenlager.

Derzeit kommen per Luftfracht wöchentlich 5 Millionen Tests!

Für Kanzlerin Merkel ist klar: Wer im Büro oder Betrieb arbeitet, soll vom Arbeitgeber zweimal pro Woche einen Corona-Test angeboten bekommen.

Wir wollen diese Warenversorgung sicherstellen.

Ab KW 16 können wir bereits große Mengen ausliefern.



(press1) - Tuttlingen, 06. April 2021 - Der Antigentest, Spucktest - liefert genauste Ergebnisse aus dem Speichel! Der Speicheltest: hat erstens den Vorteil, dass er angenehmer ist. Vor allem Kinderärzte haben großes Interesse signalisiert, denn für viele Kinder sei der Abstrich, oft in Verbindung mit fremden Personen im Vollschutzanzug, belastend. Aber auch für Menschen, die oft einen Abstrich machen müssen, wie Mediziner und Pflegekräfte, kann Spucken statt Kratzen eine Erleichterung sein.



Doch ist Speichel wirklich ein gutes Probenmedium?



Um das herauszufinden, hat das Team um die Zürcher Virologin Alexandra Trkola bei knapp 1200 Erwachsenen und Kindern parallel eine Speichelprobe genommen und einen Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt. Bei 252 von ihnen lieferte ein Test oder beide ein positives Ergebnis.



Insgesamt stimmten in 98 Prozent der Fälle die Testergebnisse überein, sowohl die negativen als auch die positiven. Bei Infizierten mit Symptomen war die Übereinstimmung höher als bei asymptomatischen Personen.



Natürlich haben wir auch sofort lieferbar, medizinische Schnelltests am Lager. (Spucktest oder auch Nasenabstrich)



Unsere Kunden Sie Krankenhäuser, Schulen, der Einzelhandel, Fachgroßhändler und Wohlfahrtsverbände, mittelständische Unternehmen.



Für Großkunden haben wir entsprechende Staffelpreise!



Während der Pandemie sind wir 24/7 für unsere Kunden erreichbar. Sie erreichen uns unter www.schnelltest-für-Mitarbeiter.de oder www.lgc-hygiene.de, gerne auch per mail unter: info@l-gc.de



Bedienungsanleitung: https://www.youtube.com/watch?v=r-2f_kq20Qg



Kontaktinformation:

www.lgc-hygiene.de

Kai-Uwe Leiber

In Wöhrden 5

78532 Tuttlingen

Telefon +49 (0)7461 7037733

Mobil +49 (0)177 7572711

u.leiber@l-gc.de

https://www.lgc-hygiene.de/de/HYGISUN-Anbio-Biotech-Covid-19-Antigen-Schnelltest-Spucktest-Kolloidales-Gold/LGC10032



Firmenportrait:

Wir beliefern bundesweit Altenheime, Wohlfahrtsverbände, Ministerien, Rettungsdienste und Apotheken mit Schnelltests und FFP2 Masken und anderen Covid-19 Produkten.



Derzeit ist die Nachfrage nach Schnelltests sehr groß, wir können jedoch sofort liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.lgc-hygiene.de



Durch Direktimport haben wir für B2B-Geschäftskunden sehr interessante Preise.

Downloads zu dieser Pressemitteilung: