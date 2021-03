PEKANA stellt Weichen für die Zukunft

(press1) - 25. März 2021



PEKANA wächst mit neuen Produkten



Erweiterung Unternehmensstandort



Investition in die Digitalisierung



Nachhaltigkeitsstrategie weiterverfolgt

Downloads zu dieser Pressemitteilung:

PEKANA, Naturheilmittelhersteller aus Kißlegg im Allgäu, steht seit der Gründung vor 40 Jahren für kontinuierliches Wachstum. War es bisher hauptsächlich die Entwicklung des Heimatmarktes und des Exports, in inzwischen über 20 Länder, wurde das Jubiläumsjahr 2020 vor allem für die Weiterentwicklung des Sortiments genutzt. Im Herbst wurden bereits zwei neue Produkte, die PEKANA Mundöle, eingeführt und auch für das Jahr 2021 stehen weitere Produkte zur Einführung bereit. "Bei unseren Entwicklungs- und Forschungsarbeiten liegt unser Fokus auf sinnvollen Ergänzungen zu unserem homöopathisch-spagyrischen Arzneimittelsortiment. Dies hat uns motiviert, ganz nach unserem Grundsatz "Gesundheit weiterdenken", das Sortiment gezielt zu ergänzen. Der Start im 40. Jubiläumsjahr war ein perfekter Anlass hierfür", so Dr. Marius Beyersdorff, Geschäftsführer bei der PEKANA Naturheilmittel GmbH.Ein deutliches Signal für weiteres Wachstum zeigt sich auch im Bezug neuer Lager- und Büroräume. Das neue Gebäude in direkter Nachbarschaft ermöglicht die weitere Expansion und bietet für die Mitarbeiter mehr Raum und sehr gute Arbeitsbedingungen. "Wir stehen zum Standort Kißlegg und freuen uns darüber, dass wir die Chance hatten in direkter Nachbarschaft zu investieren. Das erleichtert uns in Zukunft die Weiterentwicklung unseres Unternehmens und sichert optimale Betriebsabläufe", sagte Unternehmens-Mitbegründerin und Geschäftsführerin Katharina Beyersdorff.Digitalisierung wird bei dem Familienunternehmen aus dem Allgäu umfassend gesehen. Im Fokus steht dabei immer die Qualität der Produkte sowie der Nutzen für die Mitarbeiter und Kunden. "Wir sehen in der Digitalisierung eine riesige Chance für die gesamte Wertschöpfungskette, für flexiblere Arbeitsstrukturen und für innovative Kommunikationsformen mit unseren Kunden, so Dr. Marius Beyersdorff.Das Engagement für Nachhaltigkeit hat bei PEKANA seit vielen Jahren hohe Priorität und wird kontinuierlich vorangetrieben. Wird zum Beispiel bereits seit mehreren Jahren zu 100 Prozent Ökostrom bezogen, beziehungsweise über die eigene Photovoltaikanlage selbst erzeugt, wurde im letzten Jahr die Erneuerung des Kaltwassersatz mit einem CO2-neutralen Kältemittel und die Beheizung des Lagers mit einer Luft-Luft-Wärmepumpe in Auftrag gegeben. "Nachhaltigkeit ist für uns seit jeher ein Grundanliegen. Bei der Umsetzung und Planung von Maßnahmen hilft uns die Teilnahme in Arbeitsgruppen und das Engagement in Firmennetzwerken enorm weiter. Dabei ist uns bewusst, dass wir bereits einiges erreichen konnten aber das Thema auch zukünftig ein Fokusthema bleibt", ist sich Katharina Beyersdorff sicher.Für die Kunden besteht seit der Einführung des neuen Internetauftritts im letzten Jahr auch die Möglichkeit die PEKANA Arzneimittel komfortabel im Internet zu bestellen. Die Abwicklung und Auslieferung der apothekenpflichten Arzneimittel erfolgt dabei über die Apotheke vor Ort - eine Win-Win-Situation für die Apotheken und PEKANA. Das freiverkäufliche Sortiment kann auch direkt über den eigenen Internet-Shop bezogen werden, der ebenfalls seit letztem Jahr online ist.Dr. Marius BeyersdorffTel. 07563-91160PEKANA Naturheilmittel GmbHRaiffeisenstraße 1588353 KißleggSeit mehr als 40 Jahre homöopathisch-spagyrische Arzneimittel in die ganze WeltPEKANA ist ein mittelständisches Familienunternehmen mit Sitz in Kißlegg im Allgäu. Es stellt seit 40 Jahren homöopathisch-spagyrische Komplexmittel in einem einzigartigen Herstellungsverfahren her, das seit 1991, als eines der ganz wenigen Verfahren, in das 1. Homöopathische Arzneibuch Deutschlands übernommen und im Rahmen des Innovationspreises des Landes Baden-Württemberg für beispielhafte Leistungen ausgezeichnet wurde. Die Arzneimittel von PEKANA werden über ausgewählte Partner weltweit in ca. 20 Ländern vertrieben. PEKANA bietet ein umfassendes Arzneimittelsortiment und freiverkäufliche Produkte, welche bei einer vorsorgenden Gesunderhaltung und umfassenden Gesundwerdung begleiten. Verantwortungsvolles Handeln zählt seit jeher zu den Grundsätzen von PEKANA. "Gesundheit weiterdenken - natürlich, menschlich und ganzheitlich" steht daher im Fokus der PEKANA Unternehmensphilosophie.