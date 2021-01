(press1) - 20. Januar 2021 - vapuSTEAM™ Desinfektion - Wir machen den Viren Dampf!



Neuheit ! Trockendampfdesinfektion gegen Covid-19 Viren und Keime!



Schnelle und effiziente Desinfektion von Flächen ohne Kondensat Ablagerung mit 170 Grad Trockendampf.



Das vapuSTEAM™ OGM Desinfektionsverfahren ist eine einzigartige Desinfektionsmethode auf Basis von Trockendampf ohne Kondensatablagerungen.



Keine Feuchtigkeit auf Flächen und Materialien



Keine Korrosion von elektronischen Geräten



Keine Flecken auf empfindlichen Materialien



Geruchsneutral

Fahrzeuginnenräumen



Hotelzimmern



Büros



Klassenzimmern



Kitas



Pflegediensten



Wartezimmern



Autovermietungen



Bussen und Bahnen

Breits seit vielen Jahren entwickelt und produziert vapuSTEAM™ OGM Produkte zur Bekämpfung von multiresistenten Staphylococcus-Aureus Bakterien, den sogenannten Krankenhausviren. Mit dem Wissen und der Expertise aus diesem Bereich ist es uns gelungen eine Methode basierend auf Trockendampf zu entwickeln, die einzigartig zur Bekämpfung des Corona Virus eingesetzt werden kann.Im Gegensatz zu herkömmlichen Desinfektionsmethoden entsteht kein Kondensat auf Oberflächen, sondern ein einzigartiger, aktiver, hochwirksamer Schutzfilm, bei der selbst schwer zugängliche Bereiche hygienisch und gründlich desinfiziert werden. Zudem entstehen trotz häufiger Desinfektionsvorgänge an den Oberflächen keine Schäden im Vergleich zu konventionellen Desinfektionsmethoden.Das vapuSTEAM™ OGM VP-Liquid 3000 wird unter höchsten Qualitätsstandards ausschließlich in Deutschland produziert.Die bakterio- und levurostatische, sowie die bakterizide und levurozide Wirksamkeit wird derzeit unter praxisnahen Bedingungen in einem klinischen Gutachten erstellt.Das vapuSTEAM OGM VP-3000 Desinfektionsliquid wird mit dem speziell entwickelten vapuSTEAM™ OGM VP-3200 Premium, oder dem vapuSTEAM™ OGM VP-3100 Trockendampf Vaporisator im Raum per Trockendampf gleichmäßig verteilt.Somit lassen sich größere Flächen und Räume sehr schnell und einfach desinfizieren.Das Verfahren bietet viele unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten, wie zum Beispiel Desinfektion von:um nur einige wenige Einsatzmöglichkeiten zu nennen.Einfach, schnell und effizient für schnellen Schutz und Sicherheit in den Pandemiezeiten. Das vapuSTEAM™ OGM Desinfektionsverfahren ist eine unterstützende Lösung für jedes moderne Hygienekonzept.Das vapuSTEAM™ OGM VP-3000 Desinfektionsliquid unterliegt folgenden Zulassungen:IHO - zugelassen (Industrieverband Hygiene & Oberflächenschutz)"IHO-Desinfektionsmittelliste". Dabei handelt es sich um eine Liste wirksamer Desinfektionsmittel in den professionellen Anwendungsbereichen Gesundheitswesen, Wäschedesinfektion, Lebensmittelherstellung, öffentlicher/industrieller Bereich und Tierhaltung. Diese Liste wird seit 2008 herausgegeben und ist zur Nutzung durch Anwender kostenfrei zugänglich.BAuA - zugelassen (Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin)BauA Meldenummer: N-93186 OGM-Produkte GmbH, Forchheimer Weg 3, 93349 MindelstettenBFR - zugelassen und in der Giftinformationsdatenbank des BFR gelistet (Bundesinstitut für Risikobewertung)BFR Produktnummer: 8001452, BFR Produktname: OGM-VP Liqid 3000Sicherheitsdatenblatt (SDS)Giftinformationszentrale Göttingen - Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] Nicht eingestuft --vapuSTEAM™ UG (haftungsbeschränkt)- The Disinfection Solution ! -Brunnenstraße 21/279312 EmmendingenAnsprechpartner für die Presse:Melanie MeierTelefon: +49 7642-9174238Mobil: +49 176-47644424Fax: +49 7642-9174428E-Mail: mailto:presse@vapusteam.de Web: http://www.vapusteam.de Die Firma vapuSTEAM UG (haftungsbeschränkt) wurde 2020 gegründet und vertreibt hochwertige Reinigungs- und Desinfektionssysteme.