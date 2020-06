Österreichisches Wasser für spanische COVID-19 Patienten: Hallstein spendet Klinik 19.000 Liter Wasser !

(press1) - Hallstein Artesian Water unterstützt damit das führende medizinische Zentren Spaniens im Kampf gegen COVID-19 mit seinem reinsten Wasser der Welt aus der Dachsteinregion.



Obertraun 4. Juni 2020 -- Die österreichische Wasserfirma Hallstein Artesian Water hat 1000 Gallonen mit je 19 Litern sowie 16 Wasser Spender zur Versorgung von Mitarbeitern und Patienten an vorderster Front der COVID-19 Bekämpfung im spanischen Krankenhaus Clinica Benidorm gespendet. Wasser - und besonders hochalkalisches Wasser - ist wichtig für die Gesundheit, aber in dieser Zeit von COVID-19 ist es noch kritischer für die Stärkung des Immunsystems. Die einzigartige Naturbilanz von hoher 8,3 pH-Alkalität gepaart mit einem niedrigen 0,15mg/l Natrium Gehalt macht Hallstein Artesian Water so außergewöhnlich. Das einzigartige und limitierte Wasser aus einer Quelle in Obertraun bei Hallstatt ist nur im Abonnement erhältlich.



"Als wir von der großartigen Spende von Hallstein Artesian Water erfuhren, waren wir begeistert und sehr dankbar", sagt Ana Vasbinder, Direktorin für Internationale Beziehungen der Klinik Benidorm. "Hier im HCB ist es uns gerade in dieser schwierigen und stressigen Zeit wichtig, die Gesundheit unserer Patienten und Mitarbeiter so gut wie möglich zu verbessern."

Die Spende wurde von Spaniens einzigartiger Wellness-Klinik SHA eingefädelt. "Wir haben eine lange Beziehung zur Familie Muhr, den Besitzern von Hallstein Artesian Water", sagt Fernando Rojo, Geschäftsführer der SHA Klink. "Als sie uns kontaktierten und fragten, wo sie helfen können, dachten wir sofort an unsere Freunde in der Klink Benidorm und ihren Kampf gegen COVID-19."

Als passionierter Wächter der Umwelt sorgte die Hallstein Artesian Water Gründerfamilie Muhr zunächst dafür, dass ihre Quelle sich selbst trägt und keine andere Wasserquellen beeinträchtigt. Im nächsten Schritt holten sie 57 Genehmigungen zum Schutz des umliegenden geologischen Geländes ein. Das Wasser wird unbehandelt, kompromisslos und nicht gepumpt direkt an der Quelle in BPA-freien Tritan-Gallonen abgefüllt.

"Wir unterstützen weltweit diverse Wasser Benefizorganisationen, aber als die Covid 19 Pandemie ausbrach, haben wir uns sofort umgehört, wo wir am besten mit unserem Wasser helfen können", sagt Hallstein Artesian Water CEO Alexander Muhr. "Als Spanien zu einem der Epizentren wurde, wollten wir dort zumindest einen kleinen Hilfsbeitrag beisteuern."



Über Hallstein Artesian Water:

Im Frühjahr 1999 beschlossen die in Österreich geborenen Mitbegründer Elisabeth und Karlheinz Muhr, dass ihre drei Kinder Alexander, Phillip und Stephanie keine Getränke mit hohem Zuckergehalt wie Säfte und Limonaden mehr trinken sollten. Doch dann begann die Suche nach dem "idealen Wasser" und welche Parameter so ein reines Wasser haben müsste. Nachdem sie über mehrere Jahre mit einem Team von Wissenschaftlern und Wasserexperten zusammengearbeitet hatten, testeten und tranken sie jedes im Handel erhältliche Wasser und stellten fest, dass fast jedes auf irgendeine Weise behandelt worden war. Daher starteten sie mit Hilfe von Hydrogeologen eine globale Suche, um das Terrain zu identifizieren, in dem ein natürlich reines Wasser entstehen kann, das ihren acht Faktoren für "Perfektion" entspricht. Sechs Jahre später wurde es in ihrer Heimat, in den österreichischen Alpen, entdeckt und ist jetzt im Abonnement erhältlich: Unbehandelt, ungefiltert, kompromisslos.

Informationen über Hallstein Artesian Water unter http://www.hallsteinwater.com



Über das Krankenhaus Clinica Benidorm:

Das Krankenhaus Clinica Benidorm wurde 1986 gegründet und war die erste und führende Klinik in der Region, die ausländische Touristen der Costa Blanca medizinisch versorgte. HCB ist ein multidisziplinäres medizinisches Zentrum mit einer Reihe von Niederlassungen in den wichtigsten Touristenzielen zwischen Alicante und Valencia in Südspanien. Mit über 40 medizinischen Dienstleistungen bietet das Medizinzentrum Stationen für Krankenhausaufenthalte, eine Notfallversorgung und eine Poliklinik. Das HCB ist sehr gut für internationale Patienten aller Nationalitäten ausgestattet, denn auch das medizinische Gesundheits- und Verwaltungspersonal sowie die mehrsprachigen Dolmetscher sind international zusammengesetzt. Dieses Modell ermöglicht es Patienten, sich wohl zu fühlen und immer von Menschen begleitet und unterstützt zu werden, die ihre eigene Sprache sprechen, was eine umfassende personalisierte Aufmerksamkeit ermöglicht.

Informationen über das Krankenhaus Clinica Benidorm unter http://www.clinicabenidorm.com



Über die SHA Wellness Clinic:

SHA ist eine weltweit wegweisende Medizin- und Wellnessklinik, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Gesundheit und das Wohlbefinden von Menschen durch einen integrativen und umfassenden Ansatz, der die bewährten und effektivsten natürlichen Therapien mit den neuesten wissenschaftlichen Medizintechniken verbindet, erheblich zu verbessern und zu verlängern. Ein Fokus liegt dabei auf der heilenden, aber köstlichen, Ernährung. SHA hat seinen Sitz in Spanien und liegt direkt am Mittelmeer neben einem Naturpark. SHA betrachtet Gesundheit nicht einfach als Abwesenheit von Krankheit; vielmehr handelt es sich um einen optimalen Zustand des vollständigen körperlichen und geistigen Wohlbefindens mit einem idealen Gewicht und einer idealen Vitalität. Seit seiner Eröffnung 2008 hat SHA das Leben von über 60.000 Menschen verändert, einschließlich einer langen Liste von internationalen Persönlichkeiten.

Informationen über die SHA Wellness Clinic unter http://www.shawellnessclinic.com



Hallstein Wasser: Das reinste Wasser der Welt



Aus der österreichischen 800-Seelen-Gemeinde Obertraun in der Dachsteinregion kommt das reinste Natur-Wasser der Welt: Hallstein Artesian Wasser. Die austro-amerikanische Unternehmerfamilie Muhr hatte sich, weltweit und seit 1999, auf die Suche nach Wasser mit der perfekten Mineralisierung und größten Reinheit gemacht. Fündig wurden sie in Österreich, 3215 Meter unter dem Dachsteingletscher (der Dachstein Berg erhebt sich ca. 3000 Meter hoch über den Meeresspiegel und reicht etwa weitere 2000 Meter unter dem Meeresspiegel in die Tiefe.)



Wie alles begann

Aufgrund eines Artikels über Softdrinks, und deren gesundheitsschädigende Wirkung, beschloss Investmentbanker Karlheinz Muhr, dass in seiner Familie ab sofort nur noch Wasser getrunken wird. Jedoch hatten die Kinder Einwände: "Papa, wer sagt eigentlich, dass Wasser so gesund ist?" Auf diese berechtigte Frage hin, startete der Analyst Muhr mit seiner Frau Elisabeth und den Kindern Stephanie, Phillip und Alexander eine groß angelegte Recherche mit unbefriedigendem Ergebnis: "Wir wussten so viel über Wein und so wenig über Wasser". Dies war der Startschuss für das Muhrsche Wasser-Research-Project!



Das Hallstein Oktagon

Frustriert über rare Information und den oft sehr unspezifischen und unqualifizierten Qualitätsanforderungen engagierte die österreichisch-amerikanische Familie Muhr ein Team von Spezialisten, Forschern und Wasserexperten. Erste Aufgabe: Welche Parameter hat das beste und idealste Trinkwasser?

Das Ergebnis waren acht Kern-Faktoren:



- Niedrige Austrittstemperatur an der Quelle

- Hohe natürliche Alkalität

- Niedriger Natriumgehalt

- Hoher Gehalt an gelöstem Sauerstoff

- Niedriger Nitratgehalt

- Niedriger organischer Kohlenstoffgehalt

- Mäßiger Gehalt an gelösten Feststoffen und - ein gutes Verhältnis von Kalzium und Magnesium.



Das Hallstein Oktagon war geschaffen. Später kamen noch vier wichtige Faktoren hinzu: Quelltiefe, kein Pumpen, keine chemische Behandlung, kalt abgefüllt.



Die Werte von Hallstein Wasser:

Die Suche

So machte sich die Familie auf die weltweite Suche nach einer komplett natürlichen Ressource, die den definierten Ansprüchen entsprach. Man wollte kein weiteres behandeltes, synthetisches Produkt erzeugen. Der Hauptgrund so reines Wasser zu finden lag in der gesundheitsfördernden Wirkung: Wasser hilft unseren Körper von Toxinen zu befreien, gleicht saure Elemente aus und hilft dem Immunsystem bei Entzündungen. Die Muhrs heuerten Hydro-Geologen und Geologen an, die weltweit alle möglichen Gebirgs- und Gesteinsstrukturen untersuchten, die solch ein Wasser bilden könnten.



Die Quelle

Die Wissenschaftler und Geologen wurden schließlich in Obertraun im österreichischen Dachsteingebirge fündig. Dort sickert Wasser vom Dachstein-Gletscher durch das Kalksteinmassiv, was für eine perfekte natürliche Filterung und einen hohen (basischen) PH Wert sorgt, in ein 2215 Meter tiefes Wasserreservoir. Etwa zehn Jahre lang dauert dieser Sickerprozess, dadurch ist das Wasser besonders hoch mit Sauerstoff angereichert. Als das unterirdische Wasserdepot 2005 erstmals angebohrt wurde, schoss das wertvolle Nass in einer großen Fontäne an die Oberfläche: Die Quelle ist artesisch, der Druck ist so hoch, dass das Wasser von selbst nach oben kommt.



Das Ergebnis

Was folgte war eine lange Testreihe, die die Wasserqualität, die Ressource und die saisonal variierende Schüttung ermitteln sollte. Mit erfreulichem Ergebnis: Das Wasser erfüllte alle Punkte des Hallstein Oktagon! Aus der benachbarten Stadt Hallstatt, dem Dachstein und der Art der Quelle ergab sich der Name des wertvollen Lebenselixiers: Hallstein Artesian Wasser.

Um Hallstein Artesian Wasser kommerziell abfüllen zu können waren 58 Genehmigungen nötig. Nun konnte die einzigartige Abfüllanlage gebaut werden: Nirosta Rohre leiten das Wasser vom Quellkopf direkt zur kalt-aseptischen Füllung. Hallstein Artesian Wasser wird permanent getestet, um die höchste Qualität zu garantieren. Es ist das einzige Wasser auf der Welt, welches UNANGETASTET, UNGEFILTERT und UNBEHANDELT geliefert wird.



Der Genuss

Seit einem Jahr wird Hallstein Artesian Wasser Ressourcen schonend in 19-Liter-Gallonen Tritan BPA-freie Flaschen abgefüllt und erfreut sich weltweit größter Beliebtheit. Sportler und gesundheitsbewusste Menschen greifen zu Hallstein Artesian Wasser, weil es hilft den Körper von Toxinen zu reinigen, das Immunsystem unterstützt und das Risiko von Entzündungen verringert. Weinkenner und Gourmets wertschätzen es besonders: Mangels jeglichen Eigengeschmacks harmoniert es perfekt, der hohe Sauerstoffgehalt verstärkt zusätzlich die Geschmacksnoten der Speisen und das Bouquet der Weine.



Der Vertrieb

Hallstein Artesian Wasser wird außerhalb Österreichs derzeit in Deutschland und der Schweiz, Großbritannien, Frankreich, Belgien und der USA verkauft. Das Angebot ist limitiert, weil es aus Eigendruck aus großer Tiefe in den Quellkopf kommt. Hallstein Wasser wird daher niemals gepumpt, sondern völlig nachhaltig geerntet. Es wird nur so viel Wasser abgefüllt, wie die Quelle natürlich hergibt. Der Literpreis beträgt 5,26 Euro. Das Wasser ist im Abonnement über den Onlineshop zu bestellen.

