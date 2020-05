Marktinformation über NITRIL-HANDSCHUHE

(press1) - 22. Mai 2020 - Die größten Produzenten für Nitril-Handschuhe produzieren in Malaysia und China, aufgrund von Covid-19 ist der weltweite Bedarf förmlich explodiert.



Da der Produktionsprozess sehr komplex ist, kann die Produktion leider nicht so schnell, der extrem gesteigerten Nachfrage hochgefahren werden.



Dazu kommt, dass die Rohmaterialien auch entsprechend knapper geworden sind und daher der Preis stark angestiegen ist.



Aktuell bieten die Hersteller erst wieder frei verfügbare Produktionskapazitäten ab Frühjahr 2021 an. Dies führt zumindest bis dahin zu einer äußerst knappen Warenverfügbarkeit!



Dazu kommt, dass der amerikanische Markt derzeit jeden Preis bezahlt und sich dadurch die Warenverfügbarkeit sichert, und dies durch entsprechende langfristige Verträge.



Durch unser internationales Netzwerk konnten wir uns kurzfristig durch entsprechende Lieferverträge wöchentliche Anlieferung von vollen Schiffscontainern sichern.



Wir empfehlen unseren Kunden nun auch dringend der Bedarf für die nächsten 10 Monate durch entsprechende Kontrakte zu sichern.



Nitril-Handschuhe kommen in sehr vielen Arbeitsbereichen zum Einsatz:



Krankenhäuser, Altersheime, lebensmittelverarbeitende Betriebe wie Bäckereien, Metzgereien, Hotellerie und Gastronomie, aber auch Friseure benötigen aufgrund Covid-19 große Mengen Nitril-Handschuhe.

Beispielsweise benötigt nur das Bundesland Bayern aktuell wöchentlich ca. 12 Mio Nitril-Handschuhe.



Wir - LGC-Hygiene - sicherten uns entsprechende Mengen Nitril-Handschuhe für unsere Kunden und sind gut aufgestellt und lieferfähig.



In unserem Online-Shop für b2c Kunden www.LGC-Hygiene.de für Hygiene, Desinfektion und Schutzausrüstung bieten wir außerdem Hände- und Flächendesinfektionsmittel, Mundschutz, FFP2, Gesichtsschilder, Spender/Säulen für Desinfektionsmittel, Stoffmundschutz usw..

Die Endkunden können über den Online-Shop www.LGC-Hygiene.de unkompliziert bestellen und erhalten eine schnelle Lieferung.



Für die B2B-Kunden, die oftmals palettenweise oder volle LKW der Artikel ordern, haben wir eine Hotline unter Telefon +4974617037733 eingerichtet und sind 24/7 erreichbar.



