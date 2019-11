JETZT ONLINE: DER ERSTE MUTMACHER-VIDEOKURS FÜR MENSCHEN MIT KREBSDIAGNOSE

(press1) - 8. November 2019 - Die Anleitung zum Stärken des Immunsystems durch Ernährung, Bewegung, Entspannung und Achtsamkeit.



Nach einer Krebsdiagnose ist erstmal nichts mehr so, wie es vorher war. Diese Erfahrung machte auch die Unternehmerin Stéphanie Diederichsen vor fünf Jahren, als bei ihr ein aggressiver Tumor in der Brust diagnostiziert wurde. Mit ihrem Videokurs »Diagnose: Gesund und Glücklich« möchte sie vor allem eins: Betroffenen Mut machen, Angst nehmen und ihre persönlichen Erfahrungen und praktischen Tipps teilen, um die ganzheitliche Heilung zu unterstützen und das Immunsystem zu stärken.



»Ich möchte mit dir heute meine ganz persönliche Geschichte teilen. Besonders wichtig ist mir, dir Anregungen zu schenken, falls du dich in einer ähnlichen Situation befindest wie ich 2014 nach meiner Brustkrebsdiagnose. Ich selbst hätte mir damals eine Art Handbuch 'Was tun nach einer Krebsdiagnose' gewünscht.« Mit diesen Worten beginnt Stéphanie Diederichsen im ersten Video ihres Online-Kurses. So ein digitales Handbuch hat Diederichsen in den vergangenen 12 Monaten entwickelt. Es ist das erste dieser Art im deutschsprachigen Raum und bietet den Vorteil, dass Menschen einen Teil ihrer Gesundheit selber in die Hand nehmen können.



Nach der Krebserkrankung ging die Mutter eines damals 3-jährigen Sohnes den Weg der schulmedizinischen Therapie und begann gleichzeitig zu recherchieren, was sie selber tun könne, um ihr Immunsystem zu stärken. Es tat sich für sie eine neue Welt auf. Sie erkannte dank wissenschaftlicher Studien, wie sie mit Ernährung, Bewegung, Lebenseinstellung und Zeitmanagement enorm großen Einfluss auf ihr Immunsystem und damit auf ihre Gesundung nehmen konnte. Schritt für Schritt setzte sie das neue Wissen in ihrem Alltag um.



Gesund werden und gesund bleiben stand nun an erster Stelle! Die Liebe zum Leben, der Wunsch, ihren Sohn aufwachsen zu sehen und der Mut, sich der Krankheit zu stellen, halfen Diederichsen, gesund zu werden.



Heute, beinahe fünf Jahre nach ihrer Diagnose, ist die Powerfrau nicht nur krebsfrei, sondern außerdem Entwicklerin des ersten deutschsprachigen Mutmacher-Videokurses für Menschen mit einer Krebsdiagnose!



Es ist Stéphanie Diederichsen ein Herzensanliegen, anderen Menschen mit einem ähnlichen Schicksal zur Seite zu stehen, Mut zu geben und mit ihren eigenen Erfahrungen Hoffnung zu schenken. Erfahrungen und neue Denkanstöße, die ihr zweites Leben bereichern - wie Diederichsen heute sagt.



Mut machen! Mit diesem Streben entwickelte Diederichsen einen Videokurs mit 10 Modulen und insgesamt 37 kompakten Videos, in denen sie ihre Erkenntnisse aus 1,5 Jahren Recherche und ihre persönlichen Erfahrungen teilt. Auf diagnosegesundundgluecklich.de ist dieser Kurs nun online. In den Videos beschreibt Diederichsen einfach und sympathisch, was ihr durch diese Zeit geholfen hat und wie ihr Alltag heute aussieht. Weiter liefert sie fundiertes Wissen zum Thema Krebs und Ernährung, teilt Studienergebnisse aus der Forschung und geht auf sämtliche Bereiche ein, in denen Krebspatienten aktiv zu ihrer Genesung beitragen können. Zusätzlich gibt es jede Menge praktische Tipps, Rezepte und weiterführende Empfehlungen.



Der Mutmacher-Videokurs ist in Kooperation mit dem gemeinnützigen Verein LebensHeldin! e.V. entstanden. Der Verein unterstützt Frauen mit Brustkrebsdiagnose, organisiert Healingreisen und Coachings für die seelische Heilung nach der Chemotherapie. »Als Stéphanie uns von ihrer Idee des Videokurses erzählte, wollten wir sofort dabei helfen, dieses Konzept zu den Frauen zu bringen«, sagt Silke Linsenmaier, Gründerin von LebensHeldin! e.V. »Der Kurs enthält unglaublich viele wichtige Informationen zu Ernährung und Krebs, Meditation, Detox, Sport, Entspannung, Tipps und Tricks zu Food Heroes, Nahrungsergänzungsmitteln und vielem mehr und erspart so den Menschen die eigene Recherche«, ergänzt Isabella Ladines, Mitgründerin des Vereins. Außerdem passt der Kurs perfekt zu der lebensbejahenden Mission des Vereins.



In den Videos teilt Diederichsen konkrete Rezepte, Tricks für den Alltag, Informationen, Anregungen, Selbsttests und vieles mehr.



»Vielleicht hast du gerade eine Krebsdiagnose erhalten und bist voller Angst und noch wie vernebelt und fragst dich gleichzeitig, was du tun kannst, um gut durch diese Zeit zu kommen? Oder ein Familienmitglied oder ein lieber Mensch in deinem Leben ist an Krebs erkrankt, und du fühlst dich hilflos und möchtest wissen, was du zur Unterstützung tun kannst. Dann ist dieser Videokurs genau für dich gedacht«, erklärt Diederichsen.



Für Besucher der Seite diagnosegesundundgluecklich.de ist das gesamte erste VideoModul, bestehend aus fünf Videos, kostenlos. Wer sich dazu entscheidet, sich anzumelden, erhält Zugang zu den insgesamt 37 Videos und einem über 90 Seiten starken Handbuch mit vielen weiterführenden Informationen, Tests, einer Detox-Kur, Rezepten und vielem mehr.



