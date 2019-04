Home Health Relations atemwort kommunikation & verlag Pressekontakt: P. Katharina Thölken Gymnasialstr. 3 53545 Linz Tel: Fax: info@atemwort.de http://www.atemwort.de

Bonn, April 2019: Die Diagnose wurde ihr lange verschwiegen. Dann begann Doris Steinhaus nach den Ursachen ihrer Erkrankung zu forschen und alle nur erdenklichen Heilmethoden auszuprobieren. Dabei grub sie tief in der Kriegsgeschichte ihrer Familie. Heute will die lebensfrohe, aktive 74-Jährige allen, die an Multipler Sklerose erkrankt sind, mit ihrer Arbeit und ihrem Buch Mut machen.



"Keiner sieht´s. Eine spürt´s. MS - vieles ist unsichtbar" - unter diesem Motto findet am 30. Mai der diesjährige Welt-MS-Tag statt. Kaum ein Motto könnte treffender sein für den Lebensweg wie für das Lebenswerk von Doris Steinhaus. In ihrer Autobiografie "Die Sonnenputzerin. Mein heilsamer Weg voll Licht und Liebe" setzt sie sich mit der verborgenen Vergangenheit ihrer Familie auseinander und erzählt ihre Leidens- und ihre Genesungsgeschichte: von den ersten unerkannten Anzeichen in der Kindheit über diverse schulmedizinische Behandlungen und kompletter Ernährungsumstellung bis hin zu alternativen Heil- und Erkenntniswegen.

Entgegen aller Prognosen führt sie heute ein sehr aktives Leben voller Freude und weitgehender Gesundheit. Mit diesem Buch möchte sie anderen MS-Betroffenen, aber auch generell erkrankten Menschen Wege zur Genesung aufzeigen und ihnen Mut machen, diese in die eigene Hand zu nehmen. Bereits seit vielen Jahren gibt die ausgebildete Gesundheitsberaterin Seminare zu Ernährungsthemen und Bewusstseinsbildung. Am 24. Mai 2019 erscheint ihr Buch im Verlag tredition.



"Die Sonnenputzerin. Mein heilsamer Weg voll Licht und Liebe"

wurde 1944 im ostpreußischen Elbing (heute Elblag in Polen) geboren. Einen russischen Gewaltakt im letzten Kriegsjahr überlebt sie versteckt in einer Schublade. Die Mutter flüchtet mit dem Säugling und dem vier Jahre älteren Bruder nach Ostfriesland. Ihren Vater lernt sie erstmals nach dem Krieg kennen. Doch die Beziehung zu ihm ist von großer Distanz und Kälte geprägt. Die Ursache dahinter entdeckt sie erst spät als Erwachsene. Doris Krankheit deutet sich in ihrer Jugendzeit in gelegentlichen Verkrampfungen des Körpers an, wird aber nicht als solche erkannt. 1989, nach Jahren körperlichen Leidens, über dessen Ursache die Ärzte rätseln, falsche Diagnosen stellen oder schweigen, erhält sie den endgültigen Befund: Multiple Sklerose. Als die Schulmedizin an ihre Grenzen kommt, beginnt sie mit einer radikalen Ernährungsumstellung und bildet sich in verschiedensten alternativen Heilmethoden fort, die sie in Ihrem Buch in Kurzform vorstellt.

Die Autorin lebt heute mit ihrem Mann in Bonn. Seit vielen Jahren führt sie Seminare, Vorträge und Beratungen rund um das Thema "Ernährung" und die Bewusstseinsveränderung durch.



